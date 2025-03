Ogni anno, il 2 marzo, la Chiesa celebra la figura religiosa di Sant’Agnese di Boemia, principessa boema vissuta nel XIII secolo che si ispirò a Santa Chiara, fondando un monastero con un nuovo Ordine, quello delle Sorelle Povere o Damianite.

Sant’Agnese di Boemia e quel legame con Santa Chiara e la regola francescana

Sant’Agnese nacque a Praga nel 1211, figlia del re Premysl Otakar di Boemia.

Fin dalla più tenera età, ricevette un’istruzione cristiana, guidata in un primo momento da Santa Edvige di Andechs nel monastero di Trzebni, e in seguito a Praga nel monastero di Doksany.

Come accadeva frequentemente a quei tempi, Agnese fu promessa in sposa a soli 10 anni al figlio di Federico II, Enrico, e per questo motivo fu trasferita presso la corte d’Austria per ricevere un’educazione adeguata al suo futuro ruolo.

Qui rimase per 4 anni, ma il suo desiderio di diventare una sposa di Cristo era così forte da portare Sant’Agnese a rompere il fidanzamento e tornare a Praga, dove dedicò la sua esistenza alla preghiera e ad opere di carità.

Nonostante nel tempo si susseguirono diverse proposte di matrimonio, Sant’Agnese rifiutò qualunque offerta, arrivando a chiedere il supporto di Papa Gregorio IX, che riconobbe il voto di castità della santa.

Sant’Agnese decise, quindi, di seguire l’esempio di Santa Chiara, vivendo secondo le regole francescane, e nel 1232 fondò “l’Ospedale di San Francesco”. Contemporaneamente tra Sant’Agnese e Santa Chiara iniziò una fitta corrispondenza, in cui condividevano i loro propositi di fede e la volontà di seguire l’esempio di San Francesco, vivendo in totale povertà, nonostante questo principio non fosse ben visto in quel periodo dal Papa.

Sant’Agnese fondò, quindi, il “Monastero di San Francesco” dove si stabilì entrando a far parte dell’Ordine delle Sorelle Povere all’età di 24 anni.

Qui la santa si distinse ben presto per il suo profondo impegno, venendo nominata badessa, pur continuando a vivere fino ai suoi ultimi giorni con umiltà, adempiendo al suo ruolo con profondo impegno e saggezza. La sua fama si diffuse velocemente in tutta Europa e Praga divenne meta di numerosi pellegrinaggi per incontrare la Santa, ammirata dai fedeli per la sua fede.

La sua figura fu anche fondamentale per aiutare la diffusione della fede cristiana in tutto il territorio, infatti in più di un’occasione Sant’Agnese intercedette presso i sovrani di Boemia per evitare possibili conflitti con la Chiesa.

Purtroppo si susseguirono una serie di eventi drammatici (anarchia politica, carestia e calamità naturali) che misero a dura prova lo stato fisico della Santa, che venne a mancare il 2 marzo 1282 all’età di 72 anni. Il suo culto fu riconosciuto da Papa Pio IX nel 1874 e venne canonizzara da Papa Giovanni Paolo II nel 1989.

Un filo rosso che unisce Assisi e Praga, gemellate dal culto di Sant’Agnese di Boemia

Sant’Agnese di Boemia è protettrice delle donne, delle famiglie e dei più bisognosi, e viene raffigurata nelle varie opere con un candido giglio, simbolo della sua purezza.

Il suo culto è ancora oggi vivo in tutta Europa, in particolare viene ricordata nella città di Assisi, dove si svolgono diversi momenti sia di tipo civile sia religioso, ma anche a Praga, dove è possibile visitare il convento in cui visse la Santa, uno tra i più importanti complessi gotici della zona e, ad oggi, museo di pregio.

La capitale della Repubblica Ceca, che ad oggi vanta più di 1,3 milioni di abitanti, è infatti sede di numerosi complessi religiosi, come la Chiesa di Santa Maria di Týn, la Cattedrale di San Vito e il Convento di Loreto.

Ogni anno il 2 marzo i fedeli si riuniscono in preghiera per commemorare Sant’Agnese di Boemia, ricordando il suo profondo zelo religioso e la sua dedizione a Dio.

Gli altri Santi del giorno

Il 2 marzo la Chiesa celebra diversi Santi e Beati, tra cui: Santa Angela de la Cruz, fondatrice; Beato Carlo il Buono, martire; San Caedda, abate e vescovo; San Luca Casali da Nicosia, abate; San Troade, martire.