Sant’Agostino di Ippona/ Video, il 28 agosto si celebra il patrono di Ostia e…

Sant’Agostino di Ippona è il Santo che viene celebrato dalla Chiesa cattolica il 28 agosto, nel giorno della sua morte proprio ad Ippona, avvenuta nel 430. Fu non solo un uomo di chiesa e un fervente credente ma anche un esponente importante della cultura e della filosofia: celebre in tutto il mondo uno dei suoi scritti, Le Confessioni, un pilastro della filosofia cristiana. Viene considerato uno dei Dottori della chiesa cattolica.

Nell’iconografia classica, Sant’Agostino viene rappresentato con gli abiti vescovili, un libro nelle mani e il cuore in fiamme, simbolo del suo tormento interiore. È il Santo patrono di numerose città fra le quali Ostia, Piombino, Savignone e Villafontana, in provincia di Verona. Per quanto riguarda la città di Pavia, dove sono conservate le sue spoglie, è compatrono della località e ogni anno gli viene dedicata una solenne processione per celebrare la sua importanza. Sono comunque tantissime le località nelle quali nel giorno della sua festa il santo viene celebrato, proprio per l’importanza che la sua dottrina ebbe nella storia della chiesa cattolica.

Sant’Agostino di Ippona, la vita del Beato

Sant’Agostino di Ippona nacque da Monica e Patrizio nel 354 a Tagaste, in Algeria: fu lui stesso a raccontare gran parte della sua biografia proprio ne Le Confessioni. La sua famiglia era possidente ma non facoltosa e il padre aveva una condotta di vita abbastanza dissoluta, a differenza della madre molto pia. Dal padre pagano e dalla madre cristiana, Agostino erediterà le due opposte visioni del mondo che lo porteranno ad avere perennemente grandi conflitti interiori, argomento di gran parte dei suoi scritti. Giunto con la madre a Cartagine, dove il padre diretto a Roma li aveva lasciati con l’inganno, Agostino si lasciò sedurre dal successo dei suoi primi scritti ma anche dalla condotta di una città dissoluta che era ancora per metà pagana. Proprio qui conobbe una donna che gli diede un figlio e con la quale visse per oltre 15 anni in concubinato. Nel 373, alla spasmodica ricerca del senso della vita, Agostino si avvicinò al Manicheismo ma l’esperienza durò poco e il santo si diede anima e corpo alla sua carriera di insegnante, arrivando a ricoprire una prestigiosa cattedra di grammatica a Milano.

Poco tempo dopo fu raggiunto da sua madre Monica che, preoccupata per la dissolutezza con la quale conduceva la sua vita, iniziò a pregare per lui fino a suggestionarlo con la sua fede e spingerlo a prendere il battesimo. Nella sua mente iniziò a poco a poco prendere corpo una dottrina basata sui principi platonici e sugli insegnamenti cristiani, un mix irresistibile che fu alla base della sua filosofia fino alla fine dei suoi giorni. In realtà Agostino non pensava al sacerdozio e, anzi, in tutta la sua vita aveva sempre evitato di avvicinarsi così tanto alla chiesa, ma nel 391, mentre si trovava ad Ippona, fu circondato da un gruppo di fedeli che invocarono il vescovo Valerio e lo pregarono di ordinarlo sacerdote. Per Agostino questo fu un segno del Signore e della sua volontà e si buttò anima e corpo, come era suo costume, in questa nuova avventura. Alla morte di Valerio, il santo prese il suo posto e per 34 anni fu vescovo proprio di Ippona. Dopo una vita di studio, di scritti e soprattutto di viaggi alla ricerca della verità e per portare la parola di Dio, Agostino morì a 75 anni nella notte del 28 agosto del 430. Le sue spoglie sono conservate nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia.

Gli altri Beati di oggi

Nella giornata del 28 agosto la chiesa cattolica festeggia anche Sant’Adelina, Sant’Edmondo, Sant’Ermete, Sant’Ezechia, Santa Gioacchina e San Giusto.

