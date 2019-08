Sant’Agostino/ Video, si celebra oggi 28 agosto il patrono di Pavia

Il giorno 28 agosto è dedicato alla celebrazione di Sant’Agostino. Il Santo nacque a Tagaste in Algeria il 13 novembre 354 dopo Cristo. La madre era Santa Monica, il padre era Patrizio che possedeva terreni e si dedicava alla loro coltivazione. La madre Monica era cristiana, mentre il padre era pagano. Nel 370 decise di andare a Cartagine a fare studi di retorica. Grazie alle doti di studio e anche alla passione per gli argomenti della retorica i rappresentanti di manicheismo decisero di chiedergli di unirsi a loro. Egli ascoltò le loro dottrine ma ben presto ne rimase nauseato e decise di andarsene prima a Roma e poi nella città lombarda di Milano dove iniziò i suoi insegnamenti di eloquenza. La madre ne soffrì parecchio la mancanza ma Dio le fu da conforto. Agostino presto si trasferì in Africa ad Ippona dove si dedicò alla vita ascetica e diventò prete e vescovo.

Qui iniziò una lunga battaglia contro gli eretici, Ario, Nestorio e Donato che si preoccuparono di sfaldare la chiesa. I padri della Chiesa si ribellarono a quel movimento strenuamente. Nel 400 Agostino scrisse il De libero arbitrio, in cui egli decise di confutare apertamente le dottrine manichee. Negli anni 411 e 412 decise di scrivere il Trattato Della natura e della grazia, in cui egli trattò della necessità della grazia divina per sostenere la volontà che si indebolisce a causa del peccato originale. Grazie a tutti gli sforzi di Agostino, la dottrina eretica del Pelagianesimo venne condannata da Papa Zosimo. San Girolamo scrisse subito una lettera in cui si prodigava in mille ringraziamenti a Sant’Agostino. Nel 430 quando i Vandali stavano assalendo la città africana di Ippona Agostino morì.

Sant’Agostino, feste e sagre per il Beato

In occasione della festa di Sant’Agostino, il sacerdote di Tagaste, si celebrata la messa nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Alla messa segue il momento di raccolta solenne e spirituale in cui i pellegrini si raccolgono intorno all’arca, che contiene i suoi resti. Il momento di festa non fa a meno di sagre e feste civili. Ci sono tantissimi stand gastronomici dove i visitatori possono assaggiare tutte le prelibatezze della cucina lombarda, in particolare la carne d’oca con il cavolo verza e il risotto alla Certosina. Al culmine della festa, il 28 agosto, ci sono i fuochi d’artificio.

Il capoluogo di provincia lombardo Pavia si trova vicino a Milano. A sud la città sorge sulla riva del Ticino e le sue mura medioevali e i monumenti regalano uno spettacolo straordinario e ammirevole. La zona storica di Pavia ha tantissimi monumenti storici. La Certosa di Pavia, un complesso monastico rinascimentale, raccoglie opere e sculture di gran pregio. Un’altra attrattiva è il Castello Visconteo con i Musei Civici. La cittadina presenta anche tantissimi edifici religiosi importanti, in particolare, il Duomo di Pavia.

Gli altri Beati di oggi

Il giorno 28 agosto tuttavia si festeggiano anche tantissimi altri santi e beati, in particolare, Sant’Ermete Martire, San Vicinio di Sarsina, San Giuliano di Brioude e San Mosè l’Etiope, inoltre anche il beato Guglielmo Dean e Tommaso Felton.

