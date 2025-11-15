Sant'Alberto Magno fu un frate domenicano che unì fede e scienza, mostrando come la ragione potesse condurre a Dio

Sant’Alberto Magno, Patrono degli scienziati che coniugò fede e intelletto

Sant’Alberto Magno, in base al Martirologio Romano, è celebrato il 15 novembre di ogni anno.

Alberto, patrono degli appassionati di scienze naturali e definito Dottore della Chiesa, nacque a Lavingen presumibilmente all’inizio del XIII secolo: i suoi genitori erano i conti di Bollstadt e in Germania, in particolare nella regione di Svevia, trascorse gran parte della sua giovinezza prima di trasferirsi in Italia, a Padova, per proseguire gli studi universitari.

Alberto decise di entrare nell’Ordine dei Domenicani in presenza di Giordanio di Sassonia poi beatificato. Intraprese in seguito la carriera di professore a Ratisbona, Colonia, Strasburgo e poi Parigi, vantando tra i suoi alunni Tommaso d’Aquino, di cui subito riconobbe la vivacità spirituale e intellettuale.

Nel 1254 Alberto divenne provinciale dei Domenicani in terra tedesca e, dopo circa 2 anni, partecipò a Roma al Concistoro di Anagni dove difese strenuamente i diritti solenni dei Religiosi Mendicanti e della Santa Sede. Il papa fu colpito tanto da accogliere Nicola nella sua corte e assegnargli l’ambita Cattedra Pontificia, senza impedirgli di tornare in Germania per dirimere numerose controversie.

Nel 1260 il pontefice scelse Sant’Alberto Magno come vescovo di Ratisbona, con il compito di riformare la diocesi: qui l’uomo divenne vero modello per tutto il clero alla luce del suo stile di vita apostolico e spirituale. Era dedito a visitare le parrocchie, confessava e predicava, ristabilendo nel tempo le finanze della diocesi, la disciplina e l’ordine.

Dopo qualche tempo, però, Nicola abbandonò il ruolo di vescovo col permesso di papa Urbano IV e tornò alla vita semplice del convento di Colonia, pregando e scrivendo opere ascetiche e scritti scientifici ai fini di una prossima e auspicata pace sociale.

Nel febbraio del 1263, Alberto fu nominato da Urbano IV predicatore della Crociata in Boemia, Germania e altre terre di lingua tedesca, portandolo tra il 1263 e il 1264 a fare molti viaggi, da Colonia a Ratisbona fino ai confini con la Polonia.

Alberto fermò il suo peregrinare a Wurzbourg, dove continuò a scrivere e studiare fino a quando, un giorno, mentre stava tenendo una lezione perse la memoria improvvisamente. Alberto pianse e si preparò alla morte, che lo colse il 15 novembre dell’anno 1280.

Fu dichiarato santo da Pio XI nel 1931 e le sue sante spoglie sono custodite nella cripta della Chiesa di Sant’Andrea a Colonia, non lontano dalla monumentale cattedrale cittadina.

Sant’Alberto Magno e il Patronato di Castelletto di Branduzzo

Sant’Alberto Magno è il Patrono del piccolissimo borgo di Castelletto di Branduzzo, situato nell’Oltrepò Pavese, tra i corsi dei torrenti Coppa e Luria.

Il paese è formato da due piccoli centri, Castelletto Po e Branduzzo, dove si trova una cascina con adiacente un castello risalente al XV secolo. Pare che questa fortezza abbia il suo nucleo più antico costruito già nel XIII secolo e certamente apparteneva ai Botta, una nobile famiglia che ben presto trasformò l’austero castello in un’elegante dimora rinascimentale, di cui oggi si possono scorgere ancora le mura e le torri imponenti.

Si ricorda che i Botta erano molto importanti in passato e tra i suoi componenti c’era anche Bergonzio Botta, altissimo funzionario del vicino Ducato di Milano e collaboratore di uno degli artisti più importanti della storia, ossia Leonardo da Vinci. Il Castello di Branduzzo è celebre anche per un evento a dir poco memorabile che si svolse tra le sue spesse mura, ossia il banchetto nuziale tra Gian Galeazzo Sforza e Isabella d’Aragona, avvenuto nel 1489.

Dell’antico maniero oggi restano, come memorie dell’antico splendore, i giardini in stile rinascimentale, le scuderie, i cortili deliziosamente affrescati e le pregevoli decorazioni in cotto ancora ben visibili.

Da non perdere una visita alla Chiesa dei Santi Siro e Alberto, con all’interno un altare in legno e affreschi, ma anche la Chiesa di Santa Maria Nascente.

Per concedersi delle piacevoli camminate nella natura, vale la pane raggiungere il Parco Palustre, ricco di laghetti dove è possibile avvistare numerose specie di uccelli o dedicarsi alla pesca sportiva.

Gli altri Santi del giorno

Il 15 novembre, oltre a Sant’Alberto Magno, si festeggiano San Sidonio, i Santi Martiri di Ippona, San Macuto di Aleth, Beata Lucia Broccadelli, San Machell di Lianfechell, San Leopoldo III il Pio, Beato Giulio Bonati, Beato Gerardo, San Flaviano di Vercelli, San Felice di Nola e San Desiderio di Cahors.