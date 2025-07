Sant'Alessio è il simbolo del ricco che diventa povero per offrire la propria vita al Signore. Visse infatti come mendicante rinunciando a ogni possedimento

Ogni anno, il 17 luglio, la Chiesa Cattolica celebra la figura religiosa di Sant’Alessio, protettore dei mendicanti, dei moribondi e dei portieri. Famoso per aver vissuto sotto una scala situata sull’Aventino, Papa Onorio III gli costruì una Chiesa sopra che ancora oggi è molto sfruttata per i matrimoni a Roma.

Sant’Alessio: il ricco patrizio romano che lasciò tutto per diventare povero

Secondo la tradizione, Sant’Alessio era un nobile romano che decise di abbandonare i propri averi e i privilegi dati dalla sua posizione per dedicarsi ad una vita come mendicante. In realtà esistono diverse storie legate a questo santo: secondo una versione siriana, Sant’Alessio sarebbe stato un patrizio romano che viveva nella città di Costantinopoli e che riuscì a convincere la sua promessa sposa a rinunciare al matrimonio per dedicare la propria esistenza a Dio, partendo poi alla volta della Siria per iniziare a vivere come un questuante.

Secondo questi testi, Sant’Alessio avrebbe trascorso la sua intera esistenza in totale povertà, donando qualunque bene gli capitasse in possesso ai più bisognosi. Secondo, invece, la versione greco-romana, Sant’Alessio era un patrizio che tornò nella sua città natale, Roma, dopo avere trascorso più di 15 anni in Siria come mendicante.

Al suo ritorno, nessuno lo riconobbe e fu così che continuò a vivere come un poveretto. Solo al momento della sua morte, il 17 luglio 412, la verità venne alla luce grazie ad un biglietto che Sant’Alessio aveva scritto, e che solo il Papa riuscì a prendere dalle sue mani, in cui aveva raccontato della sua rinuncia al titolo nobiliare per consacrarsi a Dio.

Anche il Martirologio Romano ricorda questa scelta, infatti si può leggere: “Sotto il nome di Alessio si venera un uomo di Dio che lasciò una casa ricca per diventare povero e mendicare in incognito l’elemosina”.

I Patronati di Sant’Alessio

Sant’Alessio è Patrono di numerosi comuni italiani, tra cui quello di Miagliano, in provincia di Biella, e di Sant’Alessio con Vialone, in provincia di Pavia. In particolare, Sant’Alessio con Vialone è un piccolo comune lombardo di poco più di mille abitanti dove è possibile visitare il noto Castello di Sant’Alessio, risalente al XIV secolo, e la Chiesa dedicata al patrono, di origini medievali e ricostruita nel XVII secolo.

Qui ogni anno i fedeli si riuniscono in preghiera per celebrare il loro protettore e, al termine della messa, prendono parte a diversi eventi culturali, tra spettacoli musicali e di intrattenimento di vario genere.

Gli altri Santi del giorno

Il 17 luglio, oltre a Sant’Alessio, la Chiesa Cattolica ricorda numerosi santi e beati, tra cui: Santa Marina, monaca; Santa Marcellina, vergine; Beate Teresa di Sant’Agostino e compagne Carmelitane di Compiegne, vergini e martiri; Santa Edvige, regina di Polonia; Santi Martiri Scillitani, religiosi; Sante Giusta e Rufina, martiri di Siviglia; San Leone IV, Papa; San Chenelmo, martire in Inghilterra; Sant’ Ennodio di Pavia, vescovo.