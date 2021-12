Sant’Ambrogio, 7 dicembre 2021/ Frasi d’auguri di buon onomastico: esempi social

Sta per arrivare il 7 dicembre, giorno in cui ricorrerà Sant’Ambrogio 2021. Si tratta di una festività molto sentita in particolare a Milano e provincia, in quanto il Santo è il protettore proprio del capoluogo lombardo nonché dell’intera regione. Quest’anno, dopo un anno di lockdown, torneranno i festeggiamenti in quel di Milano, con i tipici mercatini in centro degli “obei obei”, ma soprattutto la Prima della Scala, la “riapertura” del teatro più importante di Italia e nel contempo di uno dei più prestigiosi al mondo.

Per la festa di Sant’Ambrogio molti saranno coloro che pubblicheranno sui social dei post con aneddoti riguardanti questa giornata speciale, ma anche frasi d’auguri ovviamente dedicato a tutti gli Ambrogio/a. Abbiamo selezionato per voi alcuni esempi, a cominciare da alcune frasi classiche come: “Il calendario oggi dice che è Sant’Ambrogio: tra tutti quelli che conosco di sicuro tu sei il più speciale! Tanti auguri!”. Spazio quindi a: “Buon onomastico amore mio: Ambrogio significa “immortale”. Ho sempre pensato che avessi un nome unico, ed ora ho la conferma che è anche speciale!”.

SANT’AMBROGIO 7 DICEMBRE 2021: FRASI D’AUGURI DI BUON ONOMASTICO: ALCUNE CITAZIONI DEL PATRONO DI MILANO

Proseguiamo il nostro viaggio nelle frasi di buon onomastico per Sant’Ambrogio 2021 con: “Tanti auguri Ambrogio: hai un nome davvero originale, impossibile non pensare a te il 7 Dicembre!”. Occhio anche a: “Ti giungano affettuosi i miei più cari auguri per il tuo onomastico: tanti auguri Ambrogio!”, ma anche a: “Buon onomastico e felice giornata: che il Santo del giorno ti custodisca nel giorno della tua festa!”.

Chi volesse invece delle frasi d’auguri di buon onomastico per Sant’Ambrogio 2021, potrebbe utilizzare anche alcune delle sue citazioni più note, magari da usare anche come post sui social: “Quando domani perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri”. Ma anche: “Chi promette a Dio è mantiene quello che gli ha promesso, lo loda”. Infine chiudiamo con: “La rondine sa quando arrivare, quando partire; quel tenero uccello sa anche annunciare con il primo arrivo il inizio della Primavera”.

