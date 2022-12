SANT’AMBROGIO, AUGURI 7 DICEMBRE/ Frasi Patrono di Milano: “Gesù non viene mai meno”

AUGURI SANT’AMBROGIO: LA FESTA DEL PATRONO DI MILANO (E NON SOLO)

Oggi, 7 dicembre 2022, si celebra Sant’Ambrogio, il Patrono di Milano: coloro che portano il suo nome, dunque, in queste ore riceveranno un mondo di auguri. Per la Chiesa, la sua figura è molto importante, tanto che viene venerata in diverse città italiane, oltre che nel capoluogo lombardo.

Il Beato si presume sia nato intorno al 330 d.C. in Germania. È dopo la morte del padre, illustre governatore delle Gallie, che si trasferì in Italia. A Roma, per la precisione, insieme alla madre, al fratello e alla sorella. Qui studiò retorica e ricoprì diversi incarichi pubblici, che lo portarono a Milano. Nel 374 d.C., quando avvenne la scomparsa dell’allora vescovo Aussenzio, si ritrovò a sedare una rivolta tra la fazione ariana e quella cristiana, che si scontravano per il suo successore. Si narra che mentre l’uomo era in Chiesa, si udì in lontananza la voce di un fanciullo che urlava “Ambrogio vescovo”, seguita da quella dell’intero popolo lombardo. È così che accettò l’incarico, abbandonando con umiltà tutti i suoi averi.

SANT’AMBROGIO, AUGURI 7 DICEMBRE: LE FRASI DEL PATRONO DI MILANO

Le migliori frasi di auguri da inviare per Sant’Ambrogio, che si celebra il 7 dicembre, non possono che essere quelle pronunciate proprio dal Patrono di Milano, molto amato dalla Chiesa e dai cattolici italiani. A proposito della fede, il Beato scriveva: “Cristo non viene meno a nessuno: siamo noi a venir meno. A nessuno egli manca, anzi per tutti sovrabbonda. Chi si desta lo trova accanto a sé”. E ancora: “Chi promette a Dio e mantiene quello che gli ha promesso, lo loda”.

I pensieri divenuti celebri sono molto numerosi. Eccone qualche altro: “Quando domandi perdono per te, allora è proprio quello il momento di ricordarti che devi concederlo agli altri”; “Dove c’è la fede, c’è la libertà”; “Non si corregge mai il male con il male, né la ferita si cura con la ferita, anzi s’incancrenisce nell’ulcera”; “Quello che concedi al povero non è un bene di tua proprietà, ma è un bene che gli restituisci, perché è un bene comune dato per l’uso di tutti, di cui a torto stai godendo da solo”.

