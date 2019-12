Sant’Ambrogio/ Video, si celebra oggi 7 dicembre il patrono di Milano

Senz’ombra di dubbio alcuno, Sant’Ambrogio rappresenta uno dei maggiori Santi del culto cattolico ed è il patrono di Milano che si celebra oggi 7 dicembre. Egli nacque ad Augusta Treverorum nell’epoca dell’Impero Romano, o meglio nella Gallia Belgica (l’attuale Germania). Il suo padre era il prefetto delle due Galli e la sua famiglia era cristiana già da qualche secolo. Sant’Ambrogio era destinato a la carriera del Prefetto. Tuttavia, fu una carriera che egli non voleva intraprendere. Sua sorella e suo fratello vennero poi venerati in qualità di Santi. Svolse un periodo di avvocatura di 5 anni a Sirmio e nel 370 divenne il governatore d’Italia Annonaria per la provincia di Aemilia et Liguria. In quel periodo si stazionò in pianta stabile in quel di Milano, dove occupò delle posizioni di rilievo presso la corte di Valentiniano I. In quel periodo s’impegnò in modo particolare a smorzare i contrasti tra i cattolici e gli ariani. Proprio per via di questo suo impegno successivamente divenne vescovo di Milano. Si dice che Ambrogio stesso non voleva diventare vescovo e cercava di persuadere i milanesi dal farlo. Non riuscendoci, però, pensò che fosse un volere di Dio e accettò l’incarico. Una volta diventato vescovo di Milano ebbe non pochi contrasti con l’Imperatore, tanto da essere considerato talvolta persino come un traditore. Sant’Ambrogio fu uno di coloro che fecero costruire non solo numerose basiliche, ma anche tante biblioteche.

Le basiliche costruite ci sono ancor oggi: quella di San Nazaro, la Basilica di San Simpliciano, quella di San Dionigi e quella di Sant’Ambrogio. Durante il suo episcopato scrisse numerose opere teologiche e di morale, combatté ciò che considerava delle eresie (come l’arianesimo) e sostenne il primato del Vescovo di Roma sugli altri. Inoltre, divenne ben presto uno dei principali avversari del paganesimo romano, che negli anni della sua vita non era ancora stato sconfitto del tutto. Sant’Ambrogio fu anche tra i primi a intervenire nelle vicende politiche dell’Impero, intervenendo così nelle decisioni dell’Imperatore. Fu legato all’Imperatore Costantino ed era il precettore dell’Imperatore Graziano. Inoltre ebbe un rapporto epistolare con Teodosio. In realtà Sant’Ambrogio da sempre cercava di unire nuovamente la vita politica e quella religiosa, unendo le due cose. Non mancarono anche delle feroci critiche da parte sue agli imperatori. Così, per esempio, criticò l’Imperatore che ordinò il massacro di Tessalonica. Ciononostante, secondo molti storici egli non entrò mai in conflitto aperto con l’Imperatore, limitandosi solo a parlare con loro in privato. Nel 393 venne coinvolto nella guerra tra Teodosio I e Flavio Eugenio per il trono: decise di lascia le Alpi e andare a Firenze. Quando Teodosio I vinse il conflitto, Sant’Ambrogio fece ritorno a Milano e poco dopo morì. I suoi resti sono ancora sepolti nella basilica a lui dedicata.

Sant’Ambrogio, il Patrono di Milano

Sant’Ambrogio è il Patrono di Milano e proprio qui si svolge il 7 dicembre di ogni anno la maggior festa in suo onore. La città viene invasa da colori e mercatini: è il giorno giusto per divertirsi e lasciarsi andare alla felicità.

Gi altri Beati di oggi

Oltre a Sant’Ambrogio, il 7 dicembre è dedicato anche a Sant’Atenodoro, alla Beate Aurelia, Daria, Aurora, nonché ai Santi Carlo Garnier, Eutropio di Saintes, Fara, Giovanni il Silenziario, Maria Giuseppa Rossello, Sabino e Serena di Spoleto, Urbano di Teano e Pietro Baietta.

