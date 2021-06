Santanché Landini, video lite tv/ “Maledetto reddito di cittadinanza” E lui s’infuria

Lite in collegamento tv tra Maurizio Landini e Daniela Santanché sul reddito di cittadinanza e il problema della mancanza di lavoratori stagionali. Il segretario della Cgil stava parlando a “L’Aria che tira” dello sblocco dei licenziamenti e di altri temi inerenti al lavoro, quando l’esponente di Fratelli d’Italia ha sbottato: “Vorrei chiedere a Landini se conosce imprenditori felici di licenziare. La più grande forza di un imprenditore sono le risorse umane, si licenzia solo se c’è una perdita di fatturato e il business non funziona”. Quindi ha concluso con un attacco diretto al sindacalista: “Penso che sia davvero fuori dal nostro tempo”. Inoltre, ha spiegato che quest’anno non si riescono a trovare lavoratori stagionali. “Sapete perché? Molti prendono il reddito di cittadinanza e preferiscono lavorare due giorni in nero, guadagnando quello che serve”. La Santanché ha invitato a porre la domanda anche ad altri imprenditori del settore turistico, poi si è lasciata andare ad uno sfogo.

SINDACATI E POLITICA/ L'errore tattico del Pd su Confindustria e Cgil

LANDINI VS SANTANCHÈ: “BASTA BATTUTE TELEVISIVE”

“Io faccio un appello, perché abbiamo bisogno di personale che non riusciamo a trovare. Quindi, maledetto reddito di cittadinanza!”, ha dichiarato Daniela Santanché a “L’aria che tira”. Ma l’analisi della senatrice di Fratelli d’Italia non convince affatto Maurizio Landini. “Vorrei far notare che la quota oraria è un tema da affrontare. Forse c’è un tema di pagarli di più e per tutte le ore che lavorano. In molti casi prendono troppo poco rispetto a ciò che fanno”, ha dichiarato il segretario della Cgil. Quindi, ha risposto alla Santanché anche con un attacco diretto: “Facciamo una discussione vera. Se si pagano di più e gli si danno condizioni migliori, allora si trovano”. Quando la Santanché ha chiesto se sapesse quanto vengono pagati i lavoratori stagionali, Landini ha citato l’esempio di un ragazzo intervistato dal programma di Myrta Merlino, che di certo non percepisce i 1.300-1.600 euro che percepirebbero gli stagionali con la Santanchè. “Approfondiamo la questione, ma non a battute televisive”. Poi però se ne è andato per via di un impegno preso precedentemente.

