Santanchè “Se governo crede nel vaccino sia obbligatorio”/ “Bugie sul green pass…”

Si è parlato di obbligo vaccinale durante la puntata di ieri sera di Stasera Italia News 2021, nota striscia post tg di Rete 4 condotta da Veronica Gentile. Ospite in collegamento l’onorevole Daniela Santanchè, uno dei politici di maggior risalto dell’opposizione, che ha puntato il dito nei confronti del governo di Mario Draghi, accusandolo di essere in un certo qual modo contraddittorio.

Secondo la Santanchè, infatti, visto che l’esecutivo crede così tanto nel vaccino, come è giusto che sia, dovrebbe introdurre la sua somministrazione per legge: “Se il governo è convinto del vaccino – sono le parole della nota esponente di Fratelli d’Italia in diretta tv – e che c’è il bisogno assoluto che tutti lo facciano, perché non lo rende obbligatorio? Se noi di Fratelli d’Italia siamo convinti di una cosa andiamo fino in fondo”. Quindi la politica di vecchia data ha argomentato: “In Italia abbiamo 10 vaccini obbligatori, la nostra Costituzione lo consente, noi siamo contrari ma siamo all’opposizione. Perché il Governo deve raccontare delle bugie e dire cose che non sono vere?”.

SANTANCHE’: “GREEN PASS? IL 22 LUGLIO DRAGHI DICEVA CHE…”

Secondo la Santanchè il governo ha sbagliato anche sul green pass, che sarebbe dovuta essere l’arma per non richiudere il Paese, ma il caso della Sicilia stride di fatto con quanto annunciato dal governo: “Il 22 luglio – ha ricordato l’esponente di FdI – Mario Draghi diceva che il green pass serviva per essere tranquilli, per aprire tutto e per avere luoghi dove non si può essere contagiati, non si possono dire queste bugie, si fa confusione, così non convinciamo gli italiani a vaccinarsi”.

E ancora: “Anche i vaccinati possono prendersi il Covid e possono contagiare gli altri. Bisogna raccontare le cose per quello che sono, non bisogna prendere gli italiani per cretini che si possono bere qualsiasi cosa. Il green pass è obbligatorio per bere il caffè al bar e non è obbligatorio in metropolitana, dove si sta tutti attaccati come le acciughe… Chi ha un cervello e pensa dice che c’è qualcosa che non va. La scienza si basa sui dubbi, vogliamo parlare con queste persone che hanno dei dubbi? È inutile questa caccia alle streghe”.

