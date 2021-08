Santanchè vs Annarita Briganti “Merita di essere precaria”/ La Branchetti l’ammonisce

Momenti di tensione stamane durante la puntata di Morning News, fra la storica esponente di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, e la giornalista di Repubblica, Annarita Briganti. In studio si parla delle vacanze estive 2021 che volgono alla conclusione, ed in particolare di come il green pass abbia convissuto appunto con le uscite dei nostri connazionali. La Santanchè spiega: “La nostra posizione è contraria all’obbligo vaccinale – spiega la senatrice riferendosi alla posizione del suo partito – se il Governo, però, è convinto sull’obbligo allora andasse avanti. Si può fare: esistono vaccini obbligatori”.

“Quindi il Governo – ha proseguito – si presentasse con un decreto o una proposta di legge per renderlo obbligatorio. Sapete perché non lo fa? Ve lo dico io: quando ci vacciniamo ci fanno firmare un foglio con l’assunzione di responsabilità, che il Governo non vuole assumere. Noi di Fratelli d’Italia siamo coerenti e andiamo avanti”. L’esponente di FdI ne anche per il Green Pass, divenuto obbligatorio dallo scorso 6 agosto per numerose attività commerciali: “Sul Green pass e le balle che abbiamo sentito stamattina sono assurde: il Green pass è stato messo per costringere gli italiani che non vogliono vaccinarsi a farlo”.

SANTANCHE’ VS BRIGANTI, LITE SU VACANZE DI LUSSO

Poi ha aggiunto: “Non siamo no vax, non confondiamo i piani della discussione. Sarebbe scorretto. Io sono vaccinata”. I toni si sono accesi quando in studio la giornalista di Repubblica Annarita Briganti si è detta contraria alle spese eccessive in vacanza, soggiorni lussuosi e da urlo di svariati migliaia di euro, che stridono invece con le numerose famiglie italiane che non possono permettersi una vacanza.

“Si merita di essere precaria”, urla la Santanche rivolgendosi alla sua interlocutrice, con la stessa che risponde in maniera ironica “Grazie” e la Branchetti che ha ammonito la politica. La senatrice ha quindi concluso il suo intervento: “Ben venga chi può spendere 20 mila euro per una vacanza, se ha sudato quei soldi e ha pagato le tasse”.

