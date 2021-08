Santanchè vs Costa “Scuola? Non avete fatto niente!”/ Lui: “FdI non propone piani B…”

Sul ring televisivo de “L’Aria che Tira Estate” si sono sfidati Daniela Santanchè (Fratelli d’Italia) e il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, dando vita, nella mattinata di oggi, lunedì 30 agosto 2021, ha un pepato botta e risposta. L’esponente del partito di Giorgia Meloni ha asserito di non essere d’accordo con le considerazioni dei virologi e del Governo Draghi, visto che non ritiene che il turismo abbia aumentato i contagi, che, semmai “aumenteranno con la ripresa della scuola e del lavoro. Questo manca ad oggi, delle contromisure adeguate: siamo alla fine di agosto e da Roma hanno detto di tenere aperte le finestre nelle classi. Ciò che è stato attuato sinora non ha un gran senso”.

Il riferimento, poi, è anche al Green Pass: “Si era detto che fosse fondamentale per tenere aperte tutte le attività in sicurezza e perché tutti fossero sicuri di stare in luoghi sicuri. In realtà, chi è vaccinato può contagiare… E poi, perché devo averlo per bere un caffè e non devo averlo in metropolitana, dove si è stipati come acciughe? Occorreva fare una cosa più semplice: se il Governo fosse davvero stato convinto della necessità dell’obbligo vaccinale, avrebbe dovuto istituirlo”.

ANDREA COSTA: “NESSUNO HA MAI DETTO CHE IL GREEN PASS LIMITI I CONTAGI”

La risposta di Andrea Costa non si è fatta attendere: “Nessuno ha mai detto che il Green Pass limiti i contagi. Si tratta di uno strumento utile a proseguire il percorso avviato mesi fa e per il tracciamento. Il vaccino non protegge del tutto dal contagio, ma evita di stipare le nostre terapie intensive. Sull’obbligatorietà il Governo ha fatto riflessioni importanti, come sul personale sanitario. Abbiamo messo in campo tante cose…”.

A questo punto, Santanchè ha sbottato: “Non avete fatto niente! Non è che chi è vaccinato è libero di fare qualunque cosa. Sentire un sottosegretario che dice bugie non va bene. Dica la verità e rispetti chi ha i dubbi. Non si tratta di crocifiggere Mario Draghi, si tratta di essere trasparenti!”. Costa ha replicato dicendo che il governo ha scelto la vaccinazione in quanto si tratta del solo modo per risolvere il virus, ribadendo che in tempi di pandemia i cittadini necessitano di condivisione e unità politica e che “la lotta sanitaria non deve essere elemento di confronto tra tifoserie. Raramente ascolto proposte alternative o piani B provenienti da Fratelli d’Italia…”.

