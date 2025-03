La storia di Sante, papà che cerca il perdono della figlia Michelle a C’è posta per te 2025

La terza storia della settima puntata di C’è posta per te 2025 ha come protagonista Sante, un padre che chiama per la figlia Michelle, che ha 18 anni e che non vede da quando ne aveva 8. Sante si è sposato con la madre di sua figlia quando aveva 21 anni, sono andati d’accordo per i primi anni ma poi hanno iniziato a litigare. Così lui ha deciso di andarsene via. Arriva la sentenza di divorzio che decide che l’uomo può vedere sua figlia a weekend alternati, due volte a settimana dalle 18 alle 21, e deve dare un mantenimento di 350 euro.

Inizia così un periodo molto difficile per l’uomo, che viene anche escluso dalla Comunione della figlia ma lui va comunque in chiesa e, la settimana dopo, organizza una piccola festa per lei. La moglie però scrive un post dandogli del morto di fame, perché non l’aveva portata al ristorante. Di fronte alle continue accuse, lui stacca e si allontana. Intanto lui conosce un’altra donna e ha un figlio con lei. Sua figlia, subito dopo, scrive sui social che suo padre l’ha abbandonata e che è un bastardo che l’ha fatta solo soffrire.

Le parole di Sante alla figlia Michelle

Michelle ha accettato l’invito a C’è posta per te 2025. Sante, commosso, le chiede scusa: “Ciao Michelle, l’ultima volta che ti ho visto avevi solo 10 anni. Oggi mi ritrovo a parlare con una giovane donna. Se sono andato via di casa senza darti spiegazione, è solo perché eri piccola. Per circa 3 anni ci siamo frequentati, però ogni volta che venivo a trovarti era sempre un problema con tua madre. Fino a quando un giorno, stanco di questo, mi sono allontanato. Ho sbagliato, ti chiedo scusa se non mi sono intestardito a lottare contro questo, perché dovevo continuare a venirti a trovare per avere un rapporto con te. Oggi sono qua per chiederti scusa se non sono stato presente in tutte le occasioni della tua vita.” Michelle ascolta con attenzione le motivazioni del padre ma si trova in disaccordo con lui su alcune parti del racconto fatto. Pur accettando le sue scuse, non si sente ancora di perdonarlo: “Ho sofferto tanto”, gli dice.