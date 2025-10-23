Sante muore in Noi del Rione Sanità? Anticipazioni choc, l' attore Vincenzo Antonucci: "Conseguenze drammatiche per un passo falso"

Anticipazioni Noi del Rione Sanità, Vincenzo Antonucci svela: “Sante farà un passo falso con conseguente drammatiche”

Manca poco al debutto della nuova fiction di Rai 1 Noi del Rione Sanità, ispirata alla vera storia di Don Antonio Loffredo, parroco appunto del Rione che nei primi anni 2000 ha rivoluzionato il quartiere diventando un punto di riferimento per tutta la comunità nella lotta contro la criminalità organizzata e la camorra. Il protagonista nella finzione scenica è Don Giuseppe Santoro impersonato da Carmine Recano. Al centro delle trame ci sono le storie dei tanti giovani del quartiere tra i quali quella di Sante che andrà incontro ad un destino drammatico.

A fornire qualche anticipazione Noi del Rione Sanità e spiegare meglio il suo personaggio è il giovane attore Vincenzo Antonucci che quella realtà la conosce bene essendo lui nato e cresciuto in quella zona. “Sante è un giovane ragazzo nato e cresciuto nel Rione Sanità ma che ha dei valori, una persona seria, un lavoratore e una persona seria e io mi sono affezionato tanto a lui perché mette al primo posto l’amore.” ha rivelato l’attore che poi ha aggiunto che Sante de Noi del Rione Sanità andrà incontro ad un drammatico destino: “Lui proprio amore, per amore che nutre verso la sua fidanzata Stella, che vuole sposare, farà un passo falso che cambierà drammaticamente la sua storia.”



Sante muore in Noi del Rione Sanità? Anticipazioni choc: spoiler drammatici

L’attore Vincenzo Antonucci non si è sbilanciato molto sul destino del suo personaggio ma le anticipazioni svelano che ci sarà una svolta choc. Per chi non volesse leggere spoiler dettagliati sulla trama sconsigliamo la lettura, per tutti gli altri, invece, vi anticipiamo che Sante muore in Noi del Rione Sanità. Scendendo nel dettaglio il personaggio di Sante è un personaggio nettamente in contrasto con l’ambiente che lo circonda. È un ragazzo per bene e serio e soprattutto gran lavoratore che dopo la morte prematura del padre si prende cura del fratello minore.

Sante, inoltre, è innamorato di Stella e sogna di sposarla. Tuttavia stretto dalle difficoltà economiche alla vigilia del proprio matrimonio, Sante mente alla sua ragazza e le promette una festa da sogno, per amore farà un passo falso che pagherà a caro prezzo. Le anticipazioni svelano che pochi giorno dopo il rione verrà funestato da un terribile delitto: Sante verrà ucciso da un colpo di pistola davanti a tutti, compresa la sua futura sposa. Sante muore in Noi del Rione Sanità e la sua morte darà inizio alla ribellione delle persone perbene del quartiere stanche di soprusi e di criminalità.

