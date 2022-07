Sant’Enrico II/ Oggi, 13 luglio si celebra il patrono di Polia

Sant’Enrico II si celebra come ogni anno il 13 luglio, questi viene considerato il patrono di Polia. Il 13 luglio stesso di ogni anno, per festeggiare il Santo, viene organizzata una processione dove partecipano molti pellegrini e fedeli devoti che giungono in questo luogo per onorare la statua di legno del santo. Oltre al culto religioso, per intrattenere i visitatori, il comune allestisce stand gastronomici per degustare le specialità locali come pomodori la carne di suino e melanzane ripiene. Polia è un piccolo paesetto che conta poco più di mille abitanti, come tutti i borghi anche Polia ha i suoi tesori nascosti.

San Fortunato martire/ Oggi, 12 luglio si celebra il patrono di Aquileia

Ci sono due chiese che meritano molta attenzione per il contenuto storico e architettonico e sono: la chiesa di Santa Croce edificata nel 1732, al suo interno c’è un’antica croce e la Chiesa dedicata a Sant’Enrico, nella quale è possibile ammirare la statua realizzata in legno. Nel borgo c’è anche un Museo Civico dedicato allo sculture Fortunato Gaccetta dove all’interno c’è una Biblioteca con più di duemila volumi.

Santa Veronica Giuliani/ Oggi, 9 luglio si ricorda la "Sposa di Cristo"

Sant’Enrico II, la vita del Beato

Sant’Enrico II nacque in Baviera (Germania) nel 973, la sua famiglia era cristiana, suo fratello diventò vescovo di Augusta, una sorella si sposò con re Stefano d’Ungheria che poi diventò santo, mentre un’altra sorella si fece monaca. Si racconta che trascorse la sua vita al fianco della moglie Santa Cunegonda in castità e facendo opere di carità verso le persone più povere. Lottò ardue battaglie in difesa del papato e della Chiesa, ripristinò sedi vescovili e fece tanta elemosina. Il suo spirito missionario lo portarono a costituire nel 1007 la diocesi di Bamberga vi realizzò monasteri e chiese. In Italia diede vita a un monastero a Benevento ee edificò il vescovato di Bobbio. Si impegnò a trascinare nei suoi progetti cristiani anche il cognato Stefano di Ungheria che poi venne santificato. Fu lo stesso Enrico II a introdurre nella messa domenicale il Credo. Morì a Bamberga il 13 luglio 1024, ma soltanto nel 1046 verrà canonizzato. Sant’Enrico II è il patrono delle teste coronate.

San Bernardino Realino Sacerdote/ Oggi 2 luglio si celebra il Patrono di Lecce

Tutti gli altri Beati di oggi

Il 13 luglio vengono venerati altri Santi: Beato Giacomo da Varezza arcivescovo di Genova, Beato Tommaso Tunstal martire, Santa Clelia Barbieri vergine Sant’Eugenio di Cartagine vescovo.

Il video della vita del Beato













© RIPRODUZIONE RISERVATA