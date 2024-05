Santeramo, 17enne colpito da fulmine: morto folgorato/ “Si è rialzato, poi è caduto a terra”: tragedia a Bari

La città di Santeramo in Colle è sotto choc per la morte di un 17enne, vittima di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato: un fulmine lo ha colpito ed è morto folgorato. In quel momento, infatti, un violento temporale si è abbattuto nella zona e si è verificata una forte scarica elettrica che ha colpito il ragazzo, finito a terra: nel pomeriggio di sabato la zona della provincia di Bari è stata interessata da una intensa ondata di maltempo, tra temporali e nubifragi, e ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco sia nel capoluogo pugliese sia nella provincia.

Il 17enne si trovava nelle campagne della città in provincia di Bari, quando è avvenuta la tragedia, perché era impegnato in un’attività di pascolo insieme al padre. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il ragazzo sarebbe anche riuscito ad alzarsi dopo essere stato colpito dal fulmine, però è morto poco dopo a causa di un arresto cardiocircolatorio.

MALTEMPO A BARI: 17ENNE MORTO PER UN FULMINE

Pare che siano stati i familiari del ragazzo ad allertare i soccorsi medici, che però non hanno potuto fare nulla per salvare l’adolescente, nonostante i molteplici tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti, infatti, i carabinieri e il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte del ragazzo. Dal racconto fatto dai testimoni, aggiunge Fanpage, è emerso il ragazzo si è rialzato stordito dopo essere stato colpito dal fulmine, per poi cadere di nuovo a terra.

«La nostra comunità scolastica é profondamente scossa a seguito di un tragico incidente a Santeramo, a un nostro alunno, deceduto folgorato dopo esser stato colpito da un fulmine», ha scritto l’istituto tecnologico Nervi-Galilei di Altamura che frequentava il 17enne in una nota pubblicata sui social dopo il dramma.

