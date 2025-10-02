Nel giorno in cui si celebrano i nostri Santi Angeli Custodi, si festeggiano anche coloro che ci proteggono e ispirano nella nostra vita quotidiana: i nonni

Santi Angeli Custodi: la festa dei nostri protettori in cielo e in terra con la Festa dei nonni

In data 2 Ottobre si celebrano, per decisione di Papa Clemente X nel 1670, i Santi Angeli Custodi della Chiesa Cristiana Cattolica. Questa è l’occasione per tutti i credenti di ringraziare e provare riconoscenza agli angeli custodi, inviati da Dio, durante tutte le vicissitudini della propria esistenza terrena.

Il senso di gratitudine e di devozione verso gli angeli custodi custodisce una storia ancora più antica della riconoscenza versa i Santi, soprattutto nell’epoca medievale, quando i monaci vivevano in completa solitudine affidandosi ai propri angeli custodi. La dottrina dell’angelo che protegge ogni fedele ha un proprio fondamento biblico, come si evince nel vangelo di Matteo, e si concretizza nella preghiera dell’Angelo di Dio (che sei mio custode… ).

In questo liturgia, infatti, il credente chiede al proprio angelo di custodire e illuminare l’anima, di guidarla nella vita terrena ricca di pericoli e insidie.

Questa è anche conosciuta come la preghiera che si insegna per prima ai bambini, durante il catechismo o nel lettone della mamma.

La parola angelo conserva la connotazione di messaggero, per l’appunto viene inviato da Dio come guida e protezione del fedele durante la sua esistenza terrena.

Il 2 Ottobre si distingue dal 29 Settembre, in cui si celebrano gli Arcangeli Michele, Raffaele e Gabriele e in questo giorno ricorre anche la Festa dei nonni, istituita nel 1978 da un’idea di Marian McQuade, negli Stati Uniti, mamma di 15 figli e nonna di 40 nipoti. In Italia la festa è stata istituzionalizzata nel 2005.

Feste e sagre dedicate ai Santi Angeli Custodi

Non siamo a conoscenza di particolari sagre o feste di paese locali, ma per festeggiare questa ricorrenza, nelle scuole materne, le maestre disegnano angioletti colorati assieme ai piccoli studenti. La giornata è incentrata soprattutto sul legame nonni e nipoti con grande gioia per tutti i bambini. Non ci sono città particolari dedicate agli Angeli Custodi.

Gli altri Santi del giorno

Il 2 ottobre, oltre ai Santi Angeli Custodi, si ricordano Beato Alfondo del Rio, Beato Andrea Ximenez, San Beregiso, Santa Diateria, Elia e Giovanni Battista Carbonell Mollà, San Gerino, Beati Ludovico e Lucia con i figli (martiri), San Modesto, San Teofilo di Bulgaria.