I Santi Anna e Gioacchino sono i genitori di Maria. Erano ritenuti indegni al tempio, poiché Gioacchino era sterile: scopriamo la loro storia

Ogni anno, il 26 luglio, la Chiesa Cattolica celebra i Santi Anna e Gioacchino, genitori di Maria, la madre di Gesù. Di loro si conosce poco, perché non sono citati direttamente nei Vangeli. Le rare informazioni provengono da testi antichi, non ufficiali, e da racconti tramandati nel tempo.

Chi erano i Santi Anna e Gioacchino

La storia dei santi Anna e Gioacchino – come spesso accade per le figure ecclesiastiche – non è certo delle più felici, specialmente nel suo prologo: la figlia di Achar e sorella di quella Esmeria che poi diede alla luce Elisabetta, mamma di Giovanni Battista e il ricco e generoso figlio di Davide, infatti, si sposarono ma non riuscirono a mettere al mondo nessun figlio; tanto che Gioacchino fu anche cacciato – per via della sua sterilità – dal tempio dal sacerdote Ruben.

Mentre la moglie pregava e invocava Dio affinché le concedesse un figlio, Gioacchino si ritirò nel deserto per pregare e in contemporanea ricevettero l’apparizione di un angelo con il lieto annuncio che avrebbero – presto – avuto una bambina: i due si incontrarono di nuovo davanti alle porte di Gerusalemme, dove si abbracciarono e si baciarono e decisero di chiamare la nascitura Maria – come ben saprete, nome che significa “amata dal Signore” -, dando seguito anche alla promessa fatta all’Angelo di consacrarla al tempio.

Di fatto, nonostante la loro storia sia ben documentata, non sappiamo quando morì Gioacchino; ma sappiamo – abbastanza per certo – che la moglie Anna lo raggiunse a circa 80 anni di età: le sue reliquie, oggi, sono conservate in Francia, nella Cattedrale a lei intitolata di Sainte Anne ad Apt.

I festeggiamenti per i Santi Anna e Gioacchino

I Santi Anna e Gioacchino sono festeggiati in molte località italiane con tradizioni popolari e religiose che uniscono fede e festa. Ad esempio, a Garzigliana, piccolo borgo ricco di storia, la festa di Sant’Anna è molto speciale. Garzigliana è un piccolo comune del Piemonte, situato nella città metropolitana di Torino, di circa 550 abitanti. Il paese sorge a circa 300 metri sul livello del mare, e i suoi abitanti sono suddivisi in varie frazioni.

Tra i luoghi di culto spiccano la Chiesa dei Santi Benedetto e Donato, costruita nel 1762, e proprio la Chiesa Parrocchiale dedicata a Sant’Anna. Ogni 26 luglio, oltre alle celebrazioni religiose, ci sono degustazioni di piatti locali e una divertente caccia al tesoro. Il simbolo del paese è il Santuario di Montebruno, costruito nel XV secolo sulle rive del fiume Trebbia, dove si racconta che la Vergine Maria apparve a un pastorello.

Gli altri Santi del giorno

Il 26 luglio, oltre ai Santi Anna e Gioacchino, la Chiesa Cattolica celebra diversi altri santi e beati, tra cui: Santa Bartolomea Capitanio, Vergine; San Tito Brandsma, Sacerdote; Beato Giovanni Ingram, Martire; Beato Giorgio Swallowell, Martire; Beato Ugo de Actis, Monaco silvestrino; Beato Andrea di Phu Yen, Proto-martire del Vietnam; Sant’ Austindo, Vescovo.