Santi eliminato?/ Canta l’inedito Morrison nel terzo live di X Factor 2020 ma…

Santi canterà il suo inedito Morrison nel terzo live di X Factor 2020 convinto che questo possa davvero raccontare la sua vera indole ad un passo di quella che potrebbe essere la sua eliminazione dal programma. Già si è salvato una volta e tra i tre giovani di questa edizione è sicuramente quello un po’ più ‘normale’ e già visto. Musicista scrittore e cantante, forse un tipo come Santi avrebbe fatto meglio a frequentare la scuola di Amici che permette una certa crescita e anche una presentazione più completa al pubblico. X Factor 2020 riuscirà davvero a valorizzarlo con questo nuovo inedito e permettergli un altro salvataggio? Emma Marrone è convinta che lui continua ad essere puro e davvero molto trasparente ed è questo che ama di lui ma l’imbuto si stringe e anche per loro potrebbe arrivare il momento di dire addio ad un elemento, toccherà davvero a Santi?

Santi a rischio eliminazione a X Factor 2020?

La scorsa settimana sul palco di X Factor 2020, Santi ha portato una cover, la sua cover di Frah Quintale e quello che vediamo è poco lontano dal karaoke. Dopo essersi salvato al ballottaggio contro Eda Marì, ha rischiato grosso. Come finirà per lui stasera? Sicuramente arrivato al ballottaggio né Manuel Agnelli e né Mika lo salveranno perché davvero poco convinti sul suo percorso nel programma ma anche da quello che potrebbe fare fuori. Emma Marrone continuerà a proteggere il suo gioiellino in nome della sua purezza. Chi la spunterà alla fine?



