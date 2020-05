Santi Filippo e Giacomo/ Il 3 maggio si celebrano i patroni di Cortina d’Ampezzo

Pubblicità

I Santi Filippo e Giacomo si festeggiano come ogni anno il 3 maggio. Betsaida, al confine con la Galilea, è la città natale di San Filippo. Fin da giovanissimo, Filippo dedicava gran parte del suo tempo alla lettura delle Sacre Scritture con l’intento di scoprire quando sarebbe giunto il Messia. Un giorno gli fece visita Natanaele, e gli disse di aver visto il Liberatore citato nella Bibbia. Filippo non perse tempo, recandosi verso il fiume Giordano. Ed è qui che incontrò Gesù, il quale chiese di seguirlo. Negli anni successi, l’apostolo Filippo ricevette lo Spirito Santo e venne chiamato all’evangelizzazione della Scizia. Qui venne perseguitato dagli idolatri, che lo crocefissero all’età di 84 anni. San Giacomo il minore (chiamato così per essere distinto dall’altro apostolo con cui condivideva il nome) dedicò la prima parte della sua vita a seguire Gesù insieme agli altri apostoli. Come San Filippo, Giacomo il minore ricevette lo Spirito Santo e in seguito divenne vescovo di Gerusalemme. Governò la Chiesa di Gerusalemme per oltre trent’anni. Durante il suo esercizio, la città santa di Gerusalemme conobbe un numero considerevole di conversione, tanto da scatenare l’odio degli Ebrei. Dopo averlo trovato al tempio intento a pregare, un gruppo di assalitori lo gettò dalla terrazza. Il vescovo si salvò ma subito dopo cadde vittima di un colpo di mazza ricevuto sulla testa da uno dei persecutori. L’apostolo Giacomo il minore morì all’età di 96 anni.

Santi Filippo e San Giacomo, i patroni di Cortina d’Ampezzo

San Filippo e San Giacomo sono patroni insieme di diverse città italiane. Tra queste la più nota è Cortina d’Ampezzo, famosa meta turistica sia in estate che in inverno sita nella provincia di Belluno. Cortina d’Ampezzo viene soprannominata come la Perla delle Dolomiti. L’attrazione principale situata nelle immediate vicinanze della località bellunese è rappresentata dalle Tre Cime di Lavaredo. Una delle feste più note in Italia dedicate a San Filippo e San Giacomo è quella che si celebra nel comune di Diso, in provincia di Lecce. I festeggiamenti si ripetono ogni anno nella prima settimana del mese di maggio per un totale di tre giorni: musica, interventi comici e funzioni religiose attirano migliaia di fedeli da tutto il Salento.

Altri Santi venerati dalla Chiesa il giorno 3 maggio

Oltre agli apostoli San Filippo e San Giacomo il minore, nella giornata del 3 maggio la Chiesa cattolica venera Sant’Alessandro I, Santa Viola e San Giovenale di Narni.

