Santi Francesi a Sanremo 2024 con “L’amore in bocca”, video/ Sensualità e grinta di un duo promettente

Il duo Santi Francesi sul palco dell’Ariston del Festival di Sanremo 2024 hanno presentato il brano L’Amore in Bocca. Alessandro De Santis e Mario Francese hanno vinto l’edizione 2023 di Sanremo Giovani e si sono quindi inseriti di diritto tra i Big di quest’edizione della kermesse.

La presenza è stata davvero ipnotica: una partenza low profile, ma poi il gruppo, dopo le prime battute musicali della canzone, si è trasformato in consumato padrone del palcoscenico. Il cantante, Alessandro De Santis ha anche avuto un problema tecnico agli ear monitor (non sentiva la sua voce, in poche parole), ma ha reagito con un aplomb invidiabile. Ricordiamo che la stessa cosa capitò a Blanco l’anno scorso e andò in maniera del tutto diversa!

Il testo e la musica di L’amore in bocca: un hard pop sensuale e coinvolgente

Una brano prorompente, una canzone forte anche nei contenuti: un amore amaro, di quelli che ti fanno perdere la testa, ti illude di aver trovato la felicità, ma poi tutto d’un tratto sparisce lasciandoti con l’amaro in bocca, senza essersi fatto assaporare fino in fondo.

Il cantante dei Santi Francesi ha saputo calibrare un tono dolce, delicato all’inizio, per far trasparire tutta la carica emotiva che la partenza di un coinvolgimento sentimentale dona a chi lo vive, per poi far crescer il tono.

Il titolo, ha raccontato De Santis, è arrivato in maniera del tutto casuale: doveva scrivere un messaggio con l’espressione “l’amaro in bocca” e il correttore automatico gli ha invece “restituito l’amore”. Da lì è partita l’idea per il testo di un brano scritto da entrambi i musicisti: il risultato è un pop aggressivo e sexy, con una vocalità aperta e grintosa.

Il look dei due artisti è di Dolce e Gabbana, stile inconfondibile che si nota subito dal completo blazer e pantaloni gessati in nero e argento, più guanti in pelle del cantante, e dalla blusa in microrete e cristalli del tastierista.

L’impatto visivo rimandava uno stile minimal, ricercato ma dai toni extra-ordinari, un mix di eleganza genderfluid e tanta calibrata estrosità.

La classifica: i Santi Francesi sono destinati alla TOP 5?

La Sala Stampa ha già emesso il suo verdetto, lasciando trapelare solo i primi cinque classificati, e i Santi Francesi non sono tra questi, ma siamo solo all’inizio e una loro risalita è ancora tutta in divenire.

Anche se al momento il duo Santi Francesi non è ancora nelle prime posizioni della classifica, i pronostici su una loro collocazione, almeno tra i primi dieci, sono decisamente favorevoli. Questi due artisti sanno comunicare in maniera davvero molto forte e coinvolgente il loro messaggio e lo fanno anche con un immagine decisamente attuale e stilisticamente azzecata. Appaiono alla moda, hanno toni eleganti e mai esasperati. La loro proposta è molto interessante, ma quest’anno sono forse schiacciati tra brani davvero molto forti. Indubbiamente sarà una vetrina fondamentale per loro e la qualità della proposta è indiscussa.

