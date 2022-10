Santi Francesi, chi sono i concorrenti di X Factor 2022/ Social impazziscono per loro

Santi Francesi, chi sono i concorrenti X Factor 2022: il giudizio per il pubblico

Una buona parte del pubblico tifa per i Santi Francesi e li vorrebbe vedere sul podio di X Factor 2022. Sono artisti completi con la “A” maiuscola. In molti hanno apprezzato la capacità del cantante. Quando un artista riesce a mandare in delirio un immenso pubblico con un semplicissimo ukukele e una voce accompagnata da una grinta che folgora, significa che sei nato con l’X Factor. Qualcuno ha ricordato che i Santi Francesi hanno vinto la XXXII Edizione di Musicultura Festival (MC), nella categoria “Giovani Favolosi”, quindi tanto acerbi non sono, c’è chi già in passato ha riconsciuto il loro talento premiandolo.

Santi Francesi, alle Audizioni di X Factor 2022 con “Non è così male”

I Santi Francesi alle Audizioni di X Factor 2022 hanno presentato il loro inedito dal titolo “Non è così male” ottenendo il consenso della giuria già dalle prime note. Dargen si è fidato molto del loro testo, scritto bene, artisticamente sono avanti e hanno le idee molto chiare. Ambra si è stupita perché in genere siamo abituati a sentire il rock incaxxato, ma incaxxarsi nel pop è una novità e a lei questo è piaciuto. Per Fedez nel loro brano si coglie una forte urgenza espressiva e quando c’è non può non esserci l’originalità ed è quello che la band ha portato sul palco di XFactor. Anche il giudizio di Rkomi è positivo, è stato dato peso alle pause ma avrebbe esagerato ancora un po’ con il drop. I Santi Francesi hanno ottenuto il massimo dei consensi.

Ai Bootcamp con la cover di Un ragazzo di strada

Ai Boot Camp di X Factor 2022 i Santi Francesi hanno spaccato con la cover “Un ragazzo di strada” de I Corvi. La prima parte della canzone è stata cantata con la voce accompagnata solo dall’ukulele e il pubblico è andato in delirio. Alla fine dell’esibizione si è alzato in piedi per una standing ovation. Rkomi non ha perso tempo, perché già nelle Audizioni i Santi Francesi sono stati i concorrenti che gli sono rimasti più impressi, difatti ha utilizzato lo switch e ha dato la sedia alla band chiedendo a Clemente di lasciare XFactor. Il pubblico non ha gradito la scelta e ha fischiato il giudice che si è scusato con l’eliminato ma evidentemente in quel momento era l’artista meno adatto a completare la sua squadra.

Con Che fantastica storia è la vita ai Last Call

Si è capito subito che Rkomi voleva i Santi Francesi nel suo Roster. La band ai Last Call di X Factor 2022 si è presentata con una cover “Che fantastica storia è la vita” di Antonello Venditti. Anche questa volta non è mancata la standing ovation da parte del pubblico. Alla fine dell’esibizione Rkomi si è complimentato con la band per il bell’arrangiamento e per la spettacolarità della performance. Sono pronti per il Live, dovrà lavorare su alcune cose per migliorarle, ma per ora ha voluto farli sedere. Anche gli altri giudici nel backstage hanno riconosciuto il livello artistico alto della band e li temono.

