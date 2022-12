Santi Francesi, chi sono i finalisti X Factor 2022/ Sono i favoriti alla vittoria finale?

I Santi Francesi saranno i vincitori di X Factor 2022?

I Santi Francesi sono in lizza per vittoria a X Factor 2022. Il duo musicale, infatti, è tra i favoriti alla vittoria del talent show. Sarà davvero così? Tutto pronto per il gran finale del talent show musicale di successo condotto da Francesca Michielin su Sky Uno. L’appuntamento è per giovedì 8 dicembre dalle ore 21.15 con la finalissima che decreterà il vincitore dell’edizione 2022 di XF. Riflettori puntati su Linda, Santi Francesco, Beatrice Quinta e Tropea pronti a giocarsi il tutto per tutto per conquistare la vittoria finale.Il duo, composto da Alessandro De Santis ha 23 anni ed è il cantante solista, ma suona anche la chitarra e l’ukulele, mentre Mario Francese ha 24 anni e si occupa di cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico, è tra i candidati alla vittoria finale dell’edizione 2022 del popolare programma musicale.

Durante la semifinale, infatti, il duo ha conquistato pubblicato e giura con la loro cover di “When You Were Young” dei The Killers puntando su una spaziale scenografia. Complimenti a scena parte da parte di Rkomi: “ci siamo immersi nel vostro mondo, bravi. La chicca dello strumento avete saputo tirarla fuori al momento giusto”.

I Santi Francesi non convincono nel duetto con i Coma Cosa, ma Rkomi….

La performance de I Santi Francesi durante la semifinale di X Factor 2022 ha lasciato esterrefatti sia il pubblico che la giuria. Anche Ambra Angiolini si è complimentata sottolineato: “avete un vostro mondo, per cui vi viene facile costruirvi qualcosa da soli. È facile guardare con voi fuori dalla finestra”. Poco dopo il duo musicale è tornato sul palco di X Factor 2022 per esibirsi nel duetto con i Coma Cosa nel brano “Fiamme negli occhi”.

Questa volta però il duo ha deluso le aspettative di tutte. Il primo a sottolinearlo è stato Fedez: “siete i favoriti e le mie aspettative sono molto alte, per cui pensavo ci sarebbero stati fuochi d’artificio. Il brano invece è stato invece molto simile all’originale” con il gruppo che si è difeso dicendo “c’era poco tempo”. In loro soccorso però è arrivato il giudice e mentore Rkomi che ha replicato: “vi siete divertiti con la freschezza del brano, ma rispettandolo. Io stesso vi ho consigliato di non toccarlo. La sfida per me è vinta”.

