Santi francesi, da Amici alla vittoria finale di X Factor 2022?/ Il talento c’è e l’inedito?

Santi Francesi, il percorso ad X Factor 2022 “non è così male”

Menzionando il loro pezzo inedito potremmo dire che “Non è così male” il percorso dei Santi Francesi ad X Factor 2022. Un brano che ha lasciato il segno, non più di tanto per la musicalità quanto per il contenuto che il gruppo ha trasmesso nel pezzo. Una canzone che non vuole insegnare nulla, che non vuole arrivare, ma desidera solo apprezzare ciò che il mondo ha da offrire, magari osservandolo seduti in macchina da un finestrino. Una semplicità che è piaciuta e che ha permesso ai Santi Francesi, un giorno di un paio di anni fa, di trovare lo slancio creativo giusto per compiere il primo passo. Adesso sono attesi da una nuova prova ad X Factor 2022, per convincere quella parte di pubblico che ancora non li ha apprezzati appieno. Loro, sicuramente, ce la metteranno tutta come sempre.

Chi sono i Santi Francesi di X Factor 2022: da Amici al successo

I Santi francesi sono tra le rivelazioni di X Factor 2022: la band composta da Alessandro De Santis e Mario Francese dopo Amici punta al talent musicale di Sky dove hanno conquistato uno dei posti disponibili per accedere alla fase dei Live. Ma chi sono i Santi Francesi? Il duo è composto da Alessandro De Santis ha 23 anni ed è il cantante solista, ma suona anche la chitarra e l’ukulele, mentre Mario Francese ha 24 anni e si occupa di cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico. Cresciuti ad Ivrea, i due si conoscono nel 2015 e da allora non si sono mai separati. A X Factor si sono presentati sul palco portando il brano “Non è così male” e conquistando da subito il si dei quattro giudici.

Il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese ha iniziato la propria collaborazione nel 2015. Prima però i due formavano un terzetto con Davide Buono e si facevano chiamare The Jab. Con questo nome hanno pubblicato anche il loro primo singolo “Regina” con cui hanno trionfato al LigaRockParkContest nel 2016. Nel 2017 arriva la prima grande occasione grazie al programma Amici di Maria De Filippi non riuscendo però a conquistare la vittoria finale.

Santi Francesi, cosa significa il loro nome

Nel 2022 dopo l’abbandono di Davide Buono, Alessandro De Santis e Mario Francese hanno proseguito la collaborazione dando vita all’era dei Santi Francesi. Un nome che la band ha spiegato così in una intervista rilasciata a Allmusicitalia.it: “da un po’ di tempo sentivamo che il nostro vecchio nome non ci rappresentava più, un po’ per il suono, un po’ anche per le immagini che suscitava; inoltre volevamo un nome che parlasse la nostra lingua”.

Non solo, i componenti hanno spiegato: “il nuovo nome ci è stato servito dal caso su un piatto d’argento. I SANTI FRANCESI (nella tradizione medievale francese) sono dei santi inventati, al solo scopo di organizzare delle feste per omaggiarli. Perciò noi, dopo questo lungo periodo di stop, vogliamo diventare una di quelle scuse per festeggiare. Non da meno, i nostri cognomi sono rispettivamente De Santis e Francese”.











