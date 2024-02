SANTI FRANCESI “L’AMORE IN BOCCA”, FINALE DI SANREMO 2024/ Alessandro De Santis: “Onore essere qui”

Finale Sanremo 2024, esibizione Santi Francesi con L’amore in bocca

Prosegue a pieno ritmo, con le esibizioni uno dietro l’altro, la serata finale del Festival di Sanremo 2024 ed i 9° cantanti ad esibirsi sono i Santi Francesi con L’amore in bocca. Dopo la vittoria ad X Factor per il duo composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese non si erano spalancate le porte del successo. La partecipazione alla kermesse canora è stato un ottimo trampolino di lancio.

I Santi Francesi a Sanremo 2024 si sono fatti notare non solo con il brano che hanno portato in gara ma anche e soprattutto nella serata delle Cover. Ieri infatti il duetto con Skin sulle note di Hellelujah di Leonard Coen è stata strepitosa dimostrando che Alessandro De Santis è in grado di non sfigurare davanti ad una delle voci più belle e potenti del panorama internazionale. A fine esibizione ha ammesso: “Grazie mille, davvero è stato un onore per noi essere qua, grazie al pubblico, all’orchestra e ci vediamo presto.”

Santi Francesci a Sanremo 2024, pronti per la finale del Festival

Forse non erano molto conosciuti dal grande pubblico, ma sono comunque i vincitori di un talent show come X Factor, nonostante sia diventato un po’ di nicchia negli ultimi anni. Tuttavia, i Santi Francesi incuriosiscono il pubblico a partire dal loro nome e formano un duo piemontese molto interessante, composto da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese.

Il loro pop può avere un buon respiro anche a carattere internazionale e il pezzo presentato all’Ariston, L’amore in bocca, è una ballad sexy e aggressiva. Il frontman è carismatico e il musicista che lo affianca ha notevoli qualità tecniche e sceniche.

I Santi Francesi, la voce di Alessandro De Santis elegante e raffinata

I Santi Francesi sono stati presentati da Clara durante la terza serata del Festival e hanno riproposto il loro brano, intitolato L’amore in bocca. La canzone mette in luce una certa maturità artistica del duo, grazie alle sonorità elettroniche e all’incedere crescente del brano. La voce di Alessandro De Santis e il suo fascino non passano certo inosservati. Il pubblico è stato immerso in un’atmosfera elegante e raffinata nonostante non abbia ascoltato un ritmo da disco-dance.

Tali caratteristiche sono ben visibili anche sotto l’aspetto estetico, con un’aria da artisti maledetti e con tratti puramente bohemienne. I loro abiti sartoriali sono di alta scuola e mescolano camicie bianche e scollature oculate, decisamente notate anche dal pubblico social. Hanno un’allure misteriosa che non va negata e sono pronti ad andare oltre ogni convenzione musicale.

Il duetto mozzafiato con Skin: standing ovation dell’Ariston

Gli scenari dei Santi Francesi per l’immediato futuro sono molto interessanti, nonostante siano poco accreditati dalle varie classifiche. La serata delle cover ha tuttavia segnato uno degli highlight della serata: il duetto con Skin, con lo straordinario pezzo Hallelujah di Leonard Cohen, è stato da brividi, grazie alla sublime bravura della star internazionale che non poteva non generare una standing ovation nel pubblico dell’Ariston.

L’esibizione potrebbe così aver proiettato il duo verso una nuova dimensione e la chance può essere colta al volo da un progetto musicale pronto a esplodere. Inoltre, la canzone sanremese si farà valere negli ambienti radiofonici e ha le caratteristiche per emergere.

