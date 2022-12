Santi francesi, finalisti a X Factor 2022?/ “Rkomi? Per noi è un fratellone: una persona vera, molto verace”

I Santi Francesi e il rapporto con il giudice Rkomi

I Santi Francesi proseguono il loro percorso X Factor 2022. La band composta da Alessandro De Santis e Mario Francese dopo aver partecipato al talent Amici di Maria de Filippi ha cercato una seconda importantissima vetrina nel talent musicale di Sky dove hanno conquistato la fase finale dei Live. Ma chi sono i Santi Francesi? Il duo è composto da Alessandro De Santis ha 23 anni ed è il cantante solista, ma suona anche la chitarra e l’ukulele, mentre Mario Francese ha 24 anni e si occupa di cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico. Sul palcoscenico di X Factor hanno presentato il brano “Non è così male” conquistando da subito il si dei quattro giudici ed entrando nel team di Rkomi.

Proprio parlando del rapporto con il loro mentore e giudice, i due hanno rivelato: “si è creato davvero un legame, che in genere in televisione è una cosa abbastanza rara o magari si creano ma sono costruiti il più delle volte. Lui, invece, per noi è un fratellone: una persona vera, molto verace. Una persona che magari sbaglia ma ritorna sui suoi passi, capace anche di chiedere scusa, cambiare idea. Una persona simile a noi in qualche modo, infatti ci stiamo trovando molto molto bene. Adesso ci sta addirittura cercando casa !”.

I Santi Francesi a X Factor 2022: “dal 2013 suoniamo insieme”

L’arrivo de I Santi Francesi a X Factor 2022 non è una casualità. Il duo, infatti, intervistato da cromosomi.it ha raccontato quando e’ nata l’idea: “il progetto nasce, in realtà tantissimo tempo fa, nel 2013 da gennaio abbiamo iniziato a suonare insieme. Il progetto “Santi Francesi” nello specifico è più recente perché risale al 2019, dopo “Amici” abbiamo semplicemente lasciato a casa l’altro componente, restando noi due. Mentre per quanto riguarda XFactor è stato tutto abbastanza veloce perché partito questa primavera. C’è stato chiesto dalla produzione se volessimo partecipare; noi avevamo già partecipato ad un programma televisivo “Amici” nel 2018 e infatti ricordiamo è stata una settimana di fuoco perché eravamo molto titubanti all’idea della Tv però poi alla fine abbiamo pensato che dai proviamo a vedere cosa succede”.

Il duo non nasconde però che non si sarebbe mai aspettato di arrivare fino alla fase finale del talent show musicale di Sky Uno: “no non avremmo mai immaginato, non per fare i modesti, ma perché in generale non avremmo mai immaginato di tornare in Tv e invece alla fine l’abbiamo fatto.. ed eccoci qua!”.











