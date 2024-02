Santi Francesi, perché si chiamano così?/ De Santis e Francese svelano il mistero dietro il loro nome d’arte

Come mai i Santi Francesi si chiamano così? Svelato il mistero dietro il nome d’arte di Alessandro De Santis e Mario Francese

Il quesito che più incuriosisce i fan dei Santi Francesi riguarda la scelta del loro nome d’arte. Perché si chiamano così? La coppia, formata dal cantante e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista, bassista e corista Mario Francese, hanno svelato il mistero sulla loro scelta in diverse interviste. Dunque perché i Santi Francesi si chiamano così? La scelta è stata dettata semplicemente dal desiderio di unire – in maniera rivisitata – i loro cognomi. All’inizio del loro percorso nel mondo della musica, i Santi Francesi comprendevano un altro membro, vale a dire Davide Bono e si chiamavano The Jab.

Mahmood, chi lo veste: Lisa Jarvis è la stylist a Sanremo 2024/ In finale con la "tuta gold" di Valentino

Chi erano i Santi Francesi prima di diventare un duo: la prima partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, il successo a X-Factor 2022

Con quello schieramento, avevano partecipato nel 2017 ad Amici di Maria de Filippi, senza però riuscire ad accedere al serale. Nel 2020, dopo l’abbandono di Buono, il gruppo cambia definitivamente nome e volto, dando così vita ai Santi Francesi. In collaborazione con il produttore Dade, esce il nuovo album ed una serie di nuovi singoli, tra cui Signorino. Il successo arriva con la vittoria ad X Factor 2022, mentre quest’anno i Santi Francesi sono in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano L’amore in bocca. Ancora difficile capire come potranno classificarsi alla fine della kermesse, ma di sicuro hanno fatto un figurone, specialmente nella serata cover nel duetto con Skin e la canzone Hallelujah.











© RIPRODUZIONE RISERVATA