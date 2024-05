Santi Francesi, perché si chiamano così/ Il curioso motivo dietro la scelta del loro nome

I Santi Francesi sono orma molto conosciuti, ma tanti non sanno perché si chiamano così: il motivo della scelta

Perché i Santi Francesi si chiamano così? La domanda resta “senza risposta” per molti appassionati di musica, che non sanno cosa ci sia dietro la scelta del frontman Alessandro De Santis e la sua spalla Mario Francese. I fan, al contrario, conoscono alla perfezione la storia dei Santi Francesi, quindi anche la motivazione dietro la scelta del nome. Innanzitutto partiamo dalle origini del gruppo, o meglio dalle origini della coppia formata dal cantante e chitarrista Alessandro De Santis e dal tastierista, bassista e corista Mario Francese.

Tropico, chi è Davide Petrella e vita privata/ La svolta con Cesare Cremonini, ora la sua rivincita

Quando dovevano scegliere come chiamare il loro duo, l’idea più semplice gli ha suggerito di unire, in maniera creativa e originale, di unire i loro cognomi… rivisitandoli. Ma come si chiamavano all’inizio? Prima di spiccare il volo verso la notorietà, i Santi Francesi erano in tre, c’era infatti anche Davide Bono e si chiamavano The Jab.

Lola, chi è ex fidanzata di Coez e perché è finita?/ Apparve in uno dei suoi video più famosi, poi...

I Santi Francesi, quella volta dalla De Filippi e il grande successo ad X Factor

Quando i Santi Francesi erano ancora tre componenti, aveva partecipato ad Amici, nel 2017, senza trovare fortuna. Infatti il trio non riuscì nemmeno ad accedere al serale. Con l’addio definitivo di Davide Bono, il duo cambia nome e dà inizio alla vera storia dei Santi Francesi. Ecco quindi la collaborazione con Dave e l’uscita del loro album, oltre ad una serie di singoli di successo. Il vero boom però arriva con X Factor, dove i Santi Francesi sbancano.

Nel 2024 li abbiamo rivisti all’opera al Festival di Sanremo con la canzone l’amore in bocca. Alla kermesse sanremese, i due Santi Francesi hanno fatto davvero un figurone, impreziosendo la loro partecipazione con un duetto sulle note di Hallelujah con la mitica Skin. Il futuro sorride sempre di più a questo duo musicale…

Diretta Concerto Primo Maggio Taranto 2024/ Cantanti, scaletta e streaming: da Brunori Sas a Michielin

© RIPRODUZIONE RISERVATA