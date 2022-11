Santi Francesi, Vincitori X Factor 2022?/ Standing ovation per il gruppo e…

Santi Francesi, X Factor 2022: solo applausi

I Santi Francesi si sono guadagnati una strepitosa standing ovation a X Factor 2022; il pubblico è andato praticamente in visibilio dopo la performance che ha toccato livelli altissimi di intensità e spessore. Fedez ha avuto parole al miele non solo per la band ma soprattutto per la scelta della produzione, risultata come tocco vincente per un’esibizione eclatante. Dargen D’Amico si è espresso in maniera altrettanto convinta, giudicando il duo decisamente più avanti rispetto a molti dei concorrenti dal punto di vista di un ipotetico futuro musicale. Ambra Angiolini non si è allontanata dalla positività dei giudizi, complimentandosi sia per la scelta che per l’esecuzione.

Considerato il passo in avanti dell’ultima serata, I Santi Francesi continuano a stupire e al contempo a dare conferme sullo spessore artistico che li caratterizza. Riuscire a confermare le attese con un pezzo iconico e difficoltoso come Creep rende infatti la strada decisamente in discesa per il prosieguo dell’esperienza nel talent. La pensano così la maggior parte dei fan che hanno espresso il proprio parere sui social; i commenti sono un vero e proprio tripudio nei confronti del duo, chiaramente tra i candidati più mirati verso il trionfo finale. Da ricordare anche il passato degli artistiche, che circa 5 anni fa avevano tentato il trionfo in un altro ben noto talent show, ovvero Amici di Maria De Filippi. A dispetto del successo attuale, all’epoca non riuscirono ad accedere alle battute finali del programma venendo esclusi poco prima dell’avvento del serale.

X Factor 2022: successo meritato per i Santi Francesi

I Santi Francesi stanno riscuotendo un meritato successo a X Factor 2022 a partire dalle Audition fino ai tanto attesi Live show. Dopo un percorso convincente alle audizioni, hanno infatti esordito alla prima apparizione serale con una performance scoppiettante e coinvolgente, capace di convincere non solo i giudici ma anche gli appassionati. Chiaramente, ogni buona prestazione aumenta le attese e le aspettative e per la seconda serata di giovedì 3 novembre in molti erano in trepidante attesa per la loro performance.

Il tema particolare è stato seguito alla lettera dal loro giudice, Rkomi, che per loro ha scelto lo storico brano dei Radiohead, Creep. La scelta ardua ha attirato l’attenzione di tutti; un pezzo del genere mette chiaramente alle strette sia dal punto di vista esecutivo che interpretativo. E’ sempre difficile infatti, anche per i più esperti, confrontarsi con un testo così multiforme e intenso sotto ogni punto di vista artistico.

