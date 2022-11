Santi Francesi, X Factor 2022/ Vincitori annunciati? Se continuano così…

Santi Francesi, X Factor 2022: sono la rivelazione del programma?

Effettivamente, visto l’entusiasmo del pubblico e della giuria, l‘esibizione dei Santi Francesi è stata forse la migliore del primo live show di X Factor 2022. Non a caso, Fedez ha affermato che tra tutti gli arrangiamenti e lavori proposti, il loro è stato senza dubbio sia quello più personale che professionale. Dello stesso avviso anche Dargen D’Amico; il cantante ha affermato di stimare particolarmente le loro capacità artistiche considerandoli tra i più probabili vincitori vista la situazione attuale. Ambra Angiolini non solo elogia il duo ma applaude anche la scelta canora fatta dal loro giudice.

Dal suo punto di vista abbandonare l’idea di un brano italiano al debutto poteva essere un azzardo che si è rivelato una scommessa vinta. Al netto di tutte le prime esibizioni e di quanto la prima puntata possa essere solo fumo negli occhi, è piuttosto chiaro quanto i Santi Francesi siano attualmente i più convincenti. Non solo per le abilità artistiche; ciò che colpisce è la maturità sul palco e la capacità di arrangiare brani con estrema semplicità e unicità. Il pubblico è già in visibilio dopo solo una performance live; il web è colmo di commenti di supporto, ricchi di complimenti e di auguri verso la finale.

Grande curiosità per i Santi Francesi

I Santi Francesi sono probabilmente la tipologia di artisti che più incuriosiscono nel corso dell’esperienza di X Factor 2022. Il connubio tra diverse personalità e abilità differenti offre sempre spunti destinati a dividere l’opinione. Non a caso, per l’edizione 2022 gli occhi sono puntati con grande attenzione sui Santi Francesi. II duo si è presentato alle audizioni sconvolgendo letteralmente la platea e conquistando fin da subito anche tutta la giuria. Alla fine, a spuntarla è stato Rkomi che ha completato il suo roster proprio includendo la band.

Viste le alte aspettative, l’obiettivo dei due artisti in gara come unico concorrente era quello di riuscire a mettere un altro tassello importante piuttosto che confermare quanto già visto. I Santi Francesi tra l’altro non sono nuovi ai talent show; nel 2017 aveva partecipato senza successo ad Amici di Maria De Filippi venendo però eliminati ad un passo dalle fasi finali. Inoltre, il gruppo è anche diminuito dal momento che i componenti attuali sono solamente due, compreso il frontman.

