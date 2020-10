Santi, inedito Bonsai, Under Uomini/ È l’anello debole della squadra? (X Factor 2020)

Santi, Under Uomini X Factor 2020, è lui l’anello debole della squadra di Emma Marrone?

A sorpresa Emma Marrone all’ultima puntata della Last Call ha deciso di dare un’occasione a Santi, chiamato a lavorare molto sulla sua voce ma con la promessa che non dovrà mai perdere la sua sincerità e la sua trasparenza. Una scommessa già persa? Il pubblico ha rumoreggiato un po’ per questa scelta un po’ incomprensibile di Emma Marrone ma la verità arriverà solo quando da questa sera il suo Santi sarà chiamato a salire sul palco dei Live di X Factor 2020 che da sempre fanno tremare gambe (e voce) a tutti. Ma chi è Santi? Il suo nome completo è Filippo Santi e si descrive come un ragazzo che canta e scrive le sue canzoni. Studente diciottenne di Casalecchio di Reno, Santi respira la musica sin da piccolo grazie ad una famiglia di musicisti. Questa sera porterà sul palco dei Live il suo inedito “Bonsai”.

Con un inedito strappa il biglietto per i live ma..

E’ per questo che suona basso, batteria, chitarra, sassofono e pianoforte, ma forse il suo punto debole rimane proprio la voce, in così poco tempo si riuscirà a portarlo sui binari giusti? Filippo Santi ha affrontato le audizioni del talent show di Sky con una cover degli Stadio ‘Grande figlio di puttana’ e a colpire i giudici, quasi tutti, è stata la sua maturità nonostante abbia presentato un brano davvero difficile per la sua età. Una settimana dopo stupisce ancora presentandosi con un’esibizione in acustico eseguendo al pianoforte ‘Gaetano’ di Calcutta e ottenendo così un posto dei cinque disponibili ai Bootcamp. E per approdare ai live? Il giovane si è presentato alla Last Call con un suo inedito accompagnato dalla sua chitarra conquistando Emma Marrone che alla fine lo sceglie tra i tre che porta ai live.



© RIPRODUZIONE RISERVATA