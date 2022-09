Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli/ Il 29 settembre si festeggia a Roma

Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli, si celebra oggi 29 settembre l’onomastico

Il 29 settembre di ogni anno si celebra la messa solenne e la festa in onore degli Arcangeli Santi Michele, Raffaele e Gabriele. Una delle città particolarmente interessata dall’evento è quella di Roma dove è presente una chiesa dedicata all’Arcangelo ma i tre santi vengono onorati in tutta Italia con celebrazioni liturgiche. Si tratta di una ricorrenza molto sentita dai fedeli cristiani che partecipano attivamente con preghiere e canti. Gli altri santi che vengono ricordati in questo giorno sono: San Fraterno vescovo, Sant’Eutichio martire, San Maurizio abate, San Giovanni da Dukla sacerdote, Sant’Alarico sacerdote, Beato Carlo di Blois duca, Beato Giacomo Mestre Iborra e Beato Nicola da Forca Palena.

Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli, la vita dei Beati

Ora scopriamo qualcosa in più sulle opere dei Santi Michele, Gabriele e Raffaele Arcangeli. Le Sacre Scritture definiscono Michele come principale avversario del Diavolo, Gabriele ha invece il ruolo di annunciatore e Raffaele viene definito il soccorritore. Per un certo periodo di tempo in questo giorno veniva ricordato solo Michele in onore del rito di consacrazione di un santuario a lui titolato nel monte Gargano. In seguito vengono aggiunti anche San Raffaele e Gabriele in virtù del fatto che per la Bibbia possiedono tutti e tre una missione comune.

Il nome Michele significa letteralmente Chi è come Dio?, Raffaele vuol dire Medicina di Dio mentre Gabriele si traduce in Dio è forte. Nelle Sacre Scritture Michele viene identificato come il primo dei principi, custode d’Israele e naturalmente come arcangelo. Affianca e guida gli angeli nella battaglia contro Satana per proteggere dal male tutto il popolo israeliano. Raffaele viene descritto nel libro di Tobia come uno dei sette angeli che lo conduce in sicurezza a riscuotere un credito insieme alla sua amata sposa Sara. Gabriele è noto per avere aiutato il profeta Daniele ad annunciare la venuta del Messia oltre all’aver comunicato alla Vergine Maria la venuta di Cristo.

