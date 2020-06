Santi Pietro e Paolo/ Video, il 29 giugno si celebrano i patroni di Roma

I Santi Pietro e Paolo vengono festeggiati il 29 giugno dalla Chiesa cattolica e dai suoi fedeli. Pietro fu il primo a rivelare che Gesù era il Cristo, Paolo invece fu la figura centrale nella diffusione del vangelo all’interno del mondo greco-romano. Pietro nacque da umile famiglia a Bethsaida, in Galilea. Aveva un fratello di nome Andrea, il primo ad ascoltare la parola di Gesù dopo l’annuncio di Giovanni Battista: “Ecco l’Agnello di Dio”. Il nome originario di Pietro era Simone. A cambiarglielo fu Gesù stesso, il quale gli annunciò che sarebbe diventato il primo Papa della Chiesa. Il Vangelo lo descrive come una figura schietta, diretta, sanguigna. Ai tempi della Passione di Cristo fu lui a rinnegarlo tre volte, per poi pentirsene quasi subito. Dopo la morte di Gesù si trasformò in guida degli altri apostoli, ispirando la loro missione: predicare a Gerusalemme e nelle altre terre la fede cristiana. A lui si deve anche la recita del Padre Nostro. Pietro morì a Roma crocifisso a testa in giù, dopo la persecuzione avviata dall’imperatore Nerone a seguito dell’incendio scoppiato a Roma nel 64.

Paolo di Tarso è riconosciuto come il più grande missionario del messaggio di Cristo mai esistito. Nato a Tarso tra il 5 e 10 d.C, Paolo agli inizi della sua vita era ebraico e fiero sostenitore di coloro che perseguitavano i cristiani. Mentre si recava a Damasco per combattere quella che era considerata dal giudaismo soltanto una setta pericolosa da cancellare, all’improvviso cadde dal cavallo udendo Gesù Cristo (da qui la famosa espressione “folgorato sulla via di Damasco”). Dopo quell’episodio Paolo aveva perso la vista. Raggiunse ugualmente Damasco, dove nei tre giorni successivi conobbe la comunità cristiana. Fu poi raggiunto da Anania, che gli fece riacquistare la vista e lo battezzò. Da lì in avanti Paolo si trasformò nell’apostolo delle Genti, predicando la parola di Dio nel mondo greco-romano. Andò incontro al martirio nell’anno 67: fu decapitato a Roma, laddove poi sarebbe stata edificata la celebre Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Santi Pietro e Paolo patroni di Roma

I Santi Pietro e Paolo sono i patroni di Roma. Entrambi vengono ricordati ogni anno il giorno 29 giugno. Roma è la capitale d’Italia, conosciuta in tutto il mondo come la Città Eterna. Dalla Basilica di San Pietro al Colosseo, dalla Fontana di Trevi ai Musei Vaticani, passando per il Pantheon, Piazza di Spagna, Piazza Navona e Piazza Venezia: sono solo alcuni dei luoghi di principale interesse della città capitolina, inseriti nei classici itinerari preparati dai tour operator di tutto il mondo. Tra i luoghi insoliti da vedere a Roma si annoverano invece la Zuppiera di Corso Vittorio, l’Orologio ad acqua del Pincio, la Porta Magica di Piazza Vittorio e l’ingresso di Palazzo Zuccari. Roma festeggia i Santi Pietro e Paolo il 29 giugno con un’imponente cerimonia religiosa nella Basilica di San Pietro. Nella stessa giornata è inoltre prevista la tradizionale regata di canone sul Tevere, mentre alla sera i romani assistono allo spettacolo pirotecnico La Girandola da Piazza del Popolo.

Altri Santi del 29 giugno

Oltre ai Santi Pietro e Paolo, nella giornata del 29 giugno la Chiesa venera il vescovo San Cassio di Narni, San Trinio, la contessa Santa Emma di Gurk e il vescovo San Siro di Genova.

