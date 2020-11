Santi, Under Uomini/ “Otto miliardi di persone” sul palco del secondo live

Santi canta Otto miliardi di persone sul palco del secondo live di X Factor 2020

Santi porterà sul palco del secondo live di X Factor 2020 il brano Otto miliardi di persone. Lui è la vera scommessa di Emma Marrone ed è stato scelto dalla salentina contro il parere di gran parte del pubblico, il giovane è salito sul palco del primo live con Bonsai ed è riuscito a salvarsi evitando il ballottaggio. La salentina lo trova molto diretto e senza filtro, lui ama la musica, è cresciuto con lei e non ha un piano b, la sua Bonsai lo gasa molto, il suo obiettivo è spaccare, e sul palco del primo live riesce a farlo senza stupire. Sicuramente Santi non è la novità di questo X Factor 2020 ma non si può dire che non sia bravo, un cantante in pieno stile Amici che può attirare l’attenzione del pubblico giovane. Il bolognese diciottenne è cresciuto con la musica, la sua famiglia è di musicisti, suo padre e suo fratello in particolare, e lui ha da sempre coltivato questa passione senza mai fermarsi iniziando a suonare il basso quando aveva 5 anni, poi è passato alla batteria e al sassofono, ma poi si è fissato sul canto e la chitarra iniziando a scrivere le sue canzoni.

Santi fa cambiare idea a Mika con il suo singolo dal titolo Bonsai

Contento di Santi subito Mika che ha apprezzato la performance e poi ha ammesso di aver avuto la conferma che è un bravo ragazzo, positivo e sincero, ma che ha potuto notare una grinta che forse non aveva avuto modo di vedere in lui fino a questo momento. Complimenti anche da Hell Raton Hell Raton che ha tirato in mezzo la meritocrazia palando di quanto sia stata brava Emma a dare un taglio contemporaneo al pezzo con la produzione e di quanto sia stato colto e accademico l’approccio di Santi. Uniche note negative? Manuel Agnelli. Il giudice è convinto che ci siano le possibilità di crescere ma che sia ancora troppo acerbo sul palco. Complimenti infine dalla sua Emma Marrone convinta che questo sia solo un pezzetto delle cose belle e importanti che può fare e migliorando tantissimo dalle audizioni. Sarà lui il vincitore di questa edizione?



