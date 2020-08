Santiago Abascal (Vox)/ Video: “Governo comunista cinese responsabile della pandemia”

Santiago Abascal come Donald Trump: il leader di Vox accusa la Cina per la pandemia da coronavirus che ha colpito il mondo intero. Intervenuto in Parlamento, l’alleato di Giorgia Meloni ha usato parole piuttosto nette: «Lei (il premier Sanchez, ndr) non è colpevole di tutto, come ci accuserà probabilmente di aver detto nei nostri interventi, una volta salito su questo podio. No. La Cina è colpevole. Il governo comunista cinese, comunista come il suo partner di governo, che ora se la ride, che si proclamava comunista ed ora si nasconde da occhi indiscreti. Il governo comunista è responsabile della pandemia a livello mondiale. Il governo comunista cinese ha nascosto i dati al resto delle nazioni».

Poi, sulla falsariga di Trump, Santiago Abascal mette nel mirino anche l’Oms: «Il governo comunista cinese controlla e gestisce l’Oms, che ha essa stessa collaborato all’occultamento. E questa è la ragione per la quale pensiamo che la Spagna dovrebbe lasciare immediatamente l’Oms e destinare tutti i fondi destinati a questo strumento di propaganda cinese, alla ricerca, per esempio, sul vaccino. Dobbiamo segnalare la responsabilità della tirannia comunista cinese. Chiediamo che loro paghino per le loro bugie e per il loro occultamento».

Poi Santiago Abascal ha aggiunto: «E noi dobbiamo analizzare le conseguenze di un virus che, stando a molti ricercatori, possiede una sospetta componente artificiale. Dobbiamo inoltre fare in modo di evitare che essi distruggano maggiormente la nostra industria. E possiamo farlo anche imponendo dazi sui loro prodotti, se necessario. Perché, mentre la loro economia decolla, la Spagna sta affondando con voi al comando». Qui di seguito il video completo del suo intervento





