Santiago De Martino e Luna Marì Spinalbese, figli Belen Rodriguez/ “Che felicità”

Belen Rodriguez ha coronato il sogno di diventare nuovamente mamma. L’amore ha sempre fatto parte della vita della showgirl argentina che ha vissuto sempre storie molto importanti. I suoi amori più grandi, però, si chiamano Santiago e Luna Marì. Il primogenito, nato dalla sua storia d’amore, coronata anche con il matrimonio, con Stefano De Martino, è il suo piccolo principe. Nato il 9 aprile del 2013 quando Belen aveva 29 anni, ha cambiato per sempre la vita della showgirl argentina. Diventando mamma, la Rodriguez ha messo al primo posto la sua vita privata dedicandosi totalmente al figlio Santiago che sta crescendo sereno e felice. Nonostante la fine del matrimonio, infatti, Belen e Stefano hanno sempre mantenuto degli ottimi rapporti dividendosi il tempo che entrambi trascorrono con il figlio Santiago. “Tu sarai per sempre il mio principe”, ha scritto la Rodriguez pubblicando una foto con Santiago.

Luna Marì realizza il sogno di mamma Belen

Dopo essere diventata mamma di Santiago, Belen Rodriguez non ha mai nascosto il sogno di voler diventare mamma per la seconda volta e di sognare una bambina. Un sogno realizzato con la nascita della piccola Luna Marì, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese. Belen ha vissuto la seconda gravidanza circondata dall’affetto della propria famiglia e del compagno e pubblicando poche notizie sui social. Dopo aver messo al mondo la sua piccola principessa, però, ha annunciato la dolce notizia pubblicando la tenera foto del suo piedino. “Giornata fortunata. Forza la mia Italia. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”, ha scritto pubblicando anche una foto della Nazionale di Roberto Mancini campione d’Europa. Poi, condividendo le prime foto di Luna, ha aggiunto: “Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felícità indescrivibile”.

