Santiago De Martino, figlio Belen Rodriguez e Stefano De Martino/ Star dei social a soli 8 anni

A Domenica In ci saranno Belen Rodriguez in compagnia di Santiago, suo figlio più grande nato nel 2013 dall’unione con il ballerino Stefano De Martino. Santiago è spesso il protagonista principale delle storie pubblicate su Instagram da Belen Rodriguez per raccontare la sua quotidianità che sempre più spesso è solo in compagnia dei suoi due figli Santiago De Martino e Luna Marì.

Santiago oltre ad essere molto presente sui social di sua mamma è presente anche su quelli di suo papà Stefano De Martino che ha mostrato come suo figlio lo abbia aiutato ad addobbare casa nel migliore dei modi in vista del Natale. Nonostante il ballerino abbia dichiarato di essere ormai molto lontano da Belen Rodriguez mostra a tutti di essere un padre premuroso e protettivo cercando di stupire tutte le volte che può suo figlio.

Santiago De Martino è il vero protagonista dei social di mamma Belen Rodriguez e papà Stefano De Martino

In occasione degli addobbi natalizi Santiago De Martino ha aiutato suo padre nello scegliere le decorazioni più giuste e più belle per decorare tutta la casa guardando ammirato suo padre che per posizionare una gigantesca ghirlanda sul balcone sceglie di prendere sulle spalle l’operaio incaricato a montare la super decorazione.

Negli ultimi giorni il piccolo Santiago è stato artefice di molti cambi di look testimoniati tutti con molta cura da sua mamma Belen Rodriguez sul suo profilo Instagram. Il bambino non ha cambiato il taglio, sempre il caschetto che lo caratterizza da diversi anni, ma ha trasformato il suo colore di capelli da completamente castani a mini-sfumature biondo sul suo ciuffo fino ad arrivare ad osare un fucsia acceso che ha scatenato l’ilarità di sua mamma che nelle sue storie instagram ha scritto: “Un figlio alternativo! Non contento ci ha dato dentro”.

