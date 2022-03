Santiago De Martino, figlio Stefano e Belen Rodriguez/ “Amore imprescindibile!”

Come papà, com’è Stefano De Martino? “Io provo a fare del mio meglio ma alla fine i giudici del nostro operato sono i figli”. Santiago è attualmente con la madre Belen Rodriguez: “Io la vedo spessissimo”, ha commentato Stefano rispondendo alle frecciatine di Mara. “Adesso è in quella fase un po’ particolare”, ha spiegato Stefano parlando del figlio avuto dalla showgirl argentina. Santiago ha una somiglianza incredibile al papà: “Se si perde me lo riportano subito a casa”, ha scherzato il suo papà.

Durante le immagini del figlio, Stefano ha mostrato una certa emozione: “L’amore per i figli è imprescindibile, soprattutto quello di un genitore verso un figlio. Quando diventi padre capisci quanto ti hanno amato i tuoi genitori”, ha spiegato Stefano. Il prossimo aprile Santiago compirà 9 anni. L’ex ballerino aveva 23 anni quando è diventato papà: “Quella giusta dose di incoscienza, oggi se ci pensi troppo non fai figli ma invece ti cambiano la vita!”

Santiago: presto fratello maggiore? Le parole di papà

Stefano De Martino pensa ancora di diventare papà bis? “Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo tra me e lui a volte mi dispiacerebbe quasi avere un altro figlio, mi dispiacerebbe per lui, ma magari sì… chissà!”, ha commentato l’ex ballerino incalzato dalle domande di Mara Venier.

Ultimamente si è scritto molto di Stefano De Martino e sulla sua vita privata ma Mara Venier ha preferito non fargli alcuna domanda rispetto al suo rapporto con Belen Rodriguez. “Sono molto molto molto felice e sereno”, si è limitato a dire Stefano.

