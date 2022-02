Santiago e Luna Marì, chi sono i figli di Belen Rodriguez/ “Non ne vorrei un terzo”

Belen Rodriguez non ha mai nascosto di voler regalare un fratellino o una sorellina al suo Santiago, il bambino nato dal matrimonio con Stefano De Martino. In un primo momento lei non sembrava convinta all’idea di avere figli da padri diversi, ma nel momento in cui il rapporto con il conduttore si è concluso lei ha continuato a credere nell’amore e per questo non ha esitato all’idea di diventare di nuovo mamma quando ha conosciuto Antonino Spinalbese. Nonostante la forte differenza d’età (l’hairstylist è più giovane di lei di undici anni), l’argentina credeva fermamente nel loro amore, ma ha dovuto poi arrendersi di fronte alla realtà e ha così deciso di chiudere anche questa relazione.

Crescere i suoi bambini, pur con le difficoltà dettate dalla sua situazione, le dà però grandi soddisfazioni e lei non esita a farlo vedere a tutti. Sul suo profilo social, infatti, non mancano mai gli scatti con loro, compresi quelli in cui i due sono insieme e non mostrano alcuna gelosia.

Bele Rodriguez e l’amore per i suoi figli Santiago e Luna Marì: i suoi progetti

“Ho un maschio e una femmina, la coppia… è perfetto, no?” – ha detto lei in un’intervista a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. A chi pensa sia stata avventata all’idea di fare un figlio con una persona che conosceva solo da pochi mesi lei risponde con grande sicurezza: ““Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso”.



Salvo colpi di scena, però, lei non sembra essere intenzionata ad avere un altro figlio: “Sempre mai dire mai. ma non vorrei un terzo figlio”. Se il riavvicinamento con Stefano dovesse essere confermato, però, non è escluso però che lei possa cambiare idea. Non resta che attendere.

