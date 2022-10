Santiago e Luna Marì, figli Belen Rodriguez/ “Dura fare mamma con figli di genitori diversi”

Santiago e Luna Marì, i piccoli grandi amori di Belen Rodriguez

Santiago e Luna Marì sono i figli della celebre showgirl argentina Belen Rodriguez. La fotomodella è diventata madre per la prima volta grazie a Stefano De Martino, con cui ha messo al mondo il figlio Santiago. Dopo la rottura con il conduttore napoletano ed ex ballerino di Amici, Belen si è innamorata di Antonino Spinalbese, che l’ha resa madre per la seconda volta, con la nascita della figlia Luna Mari. La showgirl argentina, naturalmente, è legatissima ad entrambi i bambini, anche se dopo la fine della storia d’amore con Antonino Spinalbese e il ritorno tra le braccia dell’ex marito Stefano De Martino, certi equilibri sono stati messi a durissima prova.

Stefano De Martino, compagno Belen Rodriguez/ "non vuole si parli di Antonino Spinalbese"

Belen Rodriguez: “Non facile fare mamma di figli nati da genitori diversi”

“Sto bene”, ha rassicurato più volte Belen Rodriguez negli ultimi messi. Da quando è tornata con De Martino, però, la donna sembra aver ritrovato serenità e consapevolezza. “Anche se non è facile essere madri con due figli di genitori diversi”, aveva spiegato in occasione di un’intervista a Verissimo. “Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo, ma sono felice lo stesso“, l’ammissione di Belen negli studi della Toffanin non più tardi di qualche mese fa.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez, dedica romantica a Stefano De Martino e Santiago/ Lo scatto che…Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, perché si sono lasciati?/ "Litigavamo e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA