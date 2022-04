Santiago e Luna Marì, figli Belen Rodriguez/ Il primogenito diventa modello

Santiago, il figlio di Belen Rodriguez diventa modello

Belen Rodriguez ha due figli: Santiago e Luna Marì. Il primo è nato dalla relazione con Stefano De Martino mentre la seconda dalla relazione con Antonino Spinalbese. La modella argentina posa spesso scatti con i figli nelle stories e nei post, condivisi sui social. Di recente è riuscita a unire “l’utile al dilettevole” convincendo il primogenito a diventare modello: sarà proprio lui il testimonial della prima collezione Kids del brand di moda della mamma. Hinnominate è il brand fashion che Belén Rodriguez ha creato con i fratelli Cecilia e Jeremias e, complice il fatto che a sponsorizzarlo sono stati loro stessi, sta ottenendo un incredibile successo. Ora i tre hanno dato vita anche a una collezione Kids e per “rimanere in famiglia” hanno pensato bene di trasformare Santiago nel loro testimonial.

La secondogenita di Belen Rodriguez si chiama Luna Marì Spinalbese. Nata nel giugno 2021 dalla relazione con l’ex compagno Antonino Spinalbese, la piccola ha visto presto la fine dell’amore tra i genitori ma di certo l’affetto non le manca. Lo dimostrano le attenzioni della famiglia Rodriguez, comprese le coccole riservatele dal fratello maggiore Santiago, così come quelle di Antonino e Belen. In una foto recente pubblicata su Instagram dalla modella argentina, Luna Marì appare sorridente e rilassata mentre è avvolta da un asciugamano bianco, realisiticamente post bagnetto. “La mia Luna” scrive la conduttrice come caption degli scatti in cui la piccola si gode le attenzioni materne spalancando gli occhioni azzurri. Così, appare sempre più cresciuta, affascinata dal mondo e soprattutto…uguale a papà Antonino. Luna Marì è già da ora il ritratto dell’hairstylist, nei tratti del viso, nelle espressioni corrucciate che – non mentiremo – ci ricordano totalmente i selfie che si scatta Antonino.

