Santiago e Luna Marì, in costiera con Belen e Stefano/Piccoli protagonisti sui social

Santiago e Luna Marì sono forse i bambini più celebri sui social, almeno in riferimento al panorama televisivo italiano. Figli di Belen Rodriguez, ma avuti da due relazioni differenti. Santiago è infatti nato dall’amore con Stefano De Martino, di recente tornato proprio con la madre dopo aver superato le ruggini del passato. Luna Marì è invece nata dal rapporto con Antonino Spinalbanese, attualmente impegnato con il Grande Fratello Vip.

Stefano De Martino, Bar Stella "esclude" un noto programma Rai/ Superato 90° Minuto

Santiago e Luna Marì non hanno l’età per avvertire il peso di due genitori famosi, anzi, sui social appaiono sempre divertiti e spensierati. I genitori sono comunque attenti nel tutelare la privacy dei piccoli, vista la tenera età. Santiago ha 4 anni, mentre Luna Marì ha di recente compito il primo anno di vita. Di recente hanno avuto modo di trascorrere le festività natalizie a Posillipo, in Costiera Amalfitana. Come una vera e propria famiglia allargata, oltre a Belen con loro c’era anche Stefano De Martino.

Emma Marrone e Stefano De Martino al serale di Amici 22?/ "I due ex insieme come giudici": l'indiscrezione

Santiago e Luna Marì, il racconto social di Belen e Stefano De Martino

Santiago e Luna Marì, sui profili social di Belen e Stefano De Martino, sono spesso protagonisti di scene esilaranti e tenere. Proprio Luna Marì è presente in uno degli ultimi post di Belen Rodriguez sui social. La showgirl, nel video in questione, è impegnata in tenere carezze proprio nei confronti della piccola.

Santiago non è invece presente nei post più recenti di entrambi i genitori, ma è virale il video dove Stefano De Martino si accinge a dare lezioni di dialetto napoletano al piccolo bambino. Le riprese hanno conquistato tutti i fan della coppia, colpiti dalla vivacità e bellezza del tenero Santiago.

Antonino Spinalbese nega di aver parlato di Belen/ "Mi hanno offerto soldi, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA