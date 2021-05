Santiago, figlio Belen Rodriguez e fratello Luna Marie/ “È speciale, sapeva..”

Chi segue Belen Rodriguez sui social o, semplicemente, si è ‘accontenta’ di Stefano de Martino, sa bene che dal loro amore e dal loro matrimonio è nato il piccolo Santiago. E’ stato lui a tenerli insieme nel secondo tentativo dato al loro matrimonio ed è sempre lui che continua a fare la spola tra la casa della madre e quella del padre con tutto quello che questo significa, nel bene e nel male. Per stare vicino a lui, dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi come inviato, Stefano de Martino ha deciso di prendere casa a Milano e fermarsi lì in pianta stabile, tranne qualche viaggio di lavoro o per tornare nella sua Napoli, in modo tale da stargli vicino il più possibile.

Belen Rodriguez/ "Non troverò mai più una persona come Antonino Spinalbese"

I due hanno riprovato a ricurire il loro rapporto ma alla fine niente è andato come previsto e la stessa Belen Rodriguez, ospite a Domenica In qualche settimana fa, aveva confermato che proprio Santiago si era accorto di tutto e aveva promesso alla madre di risolvere le cose.

Santiago, figlio Belen Rodriguez e fratello Luna Marie: “E’ speciale e intelligente”

L’argentina ha ammesso che suo figlio è sensibile e ha un’intelligenza superiore a quella di altri bambini ma non ‘perché sia suo figlio’ ma solo perché gli è capitata. Oggi Belen Rodriguez sarà protagonista a Verissimo con la riproposizione dell’intervista in cui ha annunciato non solo di essere incinta (a tutti coloro che non lo hanno scoperto via social) ma anche di aspettare una bambina che si sarebbe chiamata Luna Marie.

Stefano De Martino, ex Belen Rodriguez/ Finita per tradimenti o per differenze legate agli stili di vita?

Anche in quel frangente ha parlato in termini speciali di Santiago che adesso ha compiuto otto anni e che va avanti con successo nel suo percorso scolastico all’​American School of Milan, un istituto privato molto costoso, che i due genitori hanno scelto per lui. Il piccolo Sangiago ha già avuto modo di conoscere la sorella guardandola in un’ecografia (finita sui social) e, secondo quanto rivela la madre, è felice dell’arrivo di Antonino Spinalbese che ha finalmente restituito il sorriso a Belen Rodriguez.

LEGGI ANCHE:

Veronica Vieri Vs Belen Rodriguez?/ "La sorella di Christian la accusa di plagio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA