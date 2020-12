Santiago Lara, figlio illegittimo Maradona?/ “Non cremate mio padre: voglio il DNA”

Santiago Lara, presunto figlio illegittimo di Diego Armando Maradona è uno degli ospiti di Live-Non è la D’Urso in onda questa sera su Canale 5. Il giovane argentino esporrà nel programma di Barbara D’Urso la sua tesi: quella per cui sarebbe il sesto figlio del Pibe de Oro. Adesso che il fuoriclasse argentino è morto, come riportato da semana.com, il giovane classe 2001, attraverso i suoi legali, ha chiesto di poter far effettuare il test del DNA per confermare la compatibilità con i geni di Maradona. Per lui si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo: nel documento ufficiale, infatti, viene rimarcata la richiesta di misura precauzionale per evitare che i parenti dell’ex calciatore effettuino la cremazione prima che possa essere eseguito il test del DNA confermando la paternità del Pibe.

SANTIAGO LARA, FIGLIO ILLEGITTIMO MARADONA?

Nel documento ufficiale firmato da Santiago Lara si legge: “Il provvedimento cautelare viene presentato per poter provare il legame che mi unisce a mio padre, Maradona, Diego Armando, e che mira a garantire il mantenimento della situazione di fatto o di diritto esistente durante il processo; vale a dire che i parenti diretti e/o terzi non hanno la piena disposizione dei resti cadaverici del mio defunto padre affinché la salma venga conservata, evitando così la sua possibile cremazione fino a quando non sarà effettuato il test del DNA. Con questo spero di ottenere la mia vera identità”. A differenza di quanto si potrebbe pensare, Santiago Lara non sembra intenzionato a condurre la sua battaglia al fine di ottenere la sua parte di eredità. Come riportato da Fanpage, il ragazzo ha infatti spiegato: “Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego”. Santiago Lara riuscirà a dimostrare che



© RIPRODUZIONE RISERVATA