Sant’Ignazio di Loyola/ Video, il 31 luglio si celebra il fondatore dei Gesuiti

Il giorno 31 luglio di ogni anno la Chiesa Cattolica Cristiana ricorda e commemora la figura di Sant’Ignazio di Loyola fondatore dei Gesuiti. Un personaggio vissuto nel corso del XVI secolo che si è fatto apprezzare nella sua vita terrena per la grande fede e la capacità di fondare la compagnia di Gesù. In particolare, Sant’Ignazio è nato a Loyola antica città spagnola dei Paesi Baschi che oggi fa parte del comune di Azpeitia, nell’anno 1491. È nato in una famiglia particolarmente numerosa di cui era uno dei 13 figli: 8 maschi e 5 femmine. Suo padre era un uomo d’armi in quanto aveva servito come soldato re Enrico IV e Giovanni II conosciuto anche col nome di Giovanni Enriquez. Proprio grazie alle capacità nell’arte della guerra da parte del padre l’intera famiglia beneficiò di numerosi privilegi tra cui una rendita annuale, la possibilità di godere di terre e il diritto di patronato sulla parrocchia della stessa cittadina natale. Tra l’altro anche sua madre veniva da una famiglia che faceva parte della Corte dei Re di Castiglia e disponeva di alcuni componenti che avevano svolto per lungo tempo il ruolo di consigliere dei re cattolici.

Il giovane Sant’Ignazio il cui nome di battesimo era Inigo, dovette fare i conti con una vita non semplice in quanto si ritrovò orfano ben presto di entrambi i genitori per cui venne cresciuto da suo fratello più grande Martin e dalla moglie. Nell’anno 1506 per una serie di situazioni venne mandato nella città di Arevalo per servire a quello che all’epoca era il ministro delle finanze della corona ricevendo così una educazione al tempo stesso improntata alla religione ma anche alla cavalleria. Durante questo periodo trascorso nella corte sviluppo una incredibile capacità per quanto riguarda l’abilità di suonare un antico strumento e per il coraggio in tornei. La sua vita agiata terminò nel momento in cui morì il re e il ministro delle finanze venne delegittimato cadendo in disgrazia. Sant’Ignazio così decise di spostarsi a Pamplona dove intraprese con energia la carriera militare diventando ben presto uno dei principali condottieri dell’esercito che proteggeva quella che allora era una città dello stato di Navarra. Si fece apprezzare per le sue capacità belliche tant’è che durante l’assedio portato avanti dai francesi in netta superiorità numerica si fece apprezzare anche dei propri nemici resistendo oltremodo per lungo tempo. Durante l’assedio fu colpito da un colpo di cannone che ne distrusse in buona parte la gamba facendo temere il peggio per la tua stessa esistenza. Tuttavia durante il periodo di degenza e della possibilità di leggere molti libri alcuni dei quali di natura religiosa il che fecero nascere in Sant’Ignazio la voglia di dedicarsi alla religione. Intraprese ulteriori studi per approfondire le sue conoscenze in ambito religioso e soprattutto nel 1523 intraprese un viaggio per soddisfare la sua esigenza di poter visitare la città di Gerusalemme.

Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dell’Ordine dei Gesuiti

Nel 1534 Sant’Ignazio di Loyola, insieme ad alcuni dei suoi studenti e seguaci, ebbe modo di fondare quella che poi è stata chiamata La Compagnia di Gesù con l’obiettivo di eseguire un’attività missionaria e di ospitalità a Gerusalemme oppure in qualsiasi altro luogo del mondo avrebbe voluto il Papa. Il suo fu un incredibile contributo a tutta la cristianità che lo vide essere sempre in prima linea per aiutare i più deboli e soprattutto per costituire tante altre fondazioni importanti come nel caso del primo collegio dei Gesuiti fondato nel 1548 a Messina. La sua morte è avvenuta il 31 luglio del 1556 all’età di 65 anni e venne sepolto nella chiesa di Santa Maria della strada a Roma. La sua canonizzazione invece è arrivata il 12 marzo del 1602 con il corpo che venne inserito in una urna di bronzo nei pressi della Cappella di Sant’Ignazio della chiesa del Gesù a Roma. Sant’Ignazio è il patrono universale della gioventù.

Gli altri Beati di oggi

Nel giorno del 31 luglio oltre a Sant’Ignazio il calendario ricorda e commemora anche il vescovo di Milano San Calimero, San Democrito, San Fabio martire, San Germano che ha svolto il ruolo di vescovo di Auxerre, il Beato Giovanni Colombini fondatori dei Gesuati, san Giustino de Jacobis , la Beata Sidonia.

