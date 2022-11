Santina Renda, avv Ferrandino: “Pronta l’age progression”/ “Oggi la diffondiamo”

Si torna a parlare del caso di Santina Renda a Mattino Cinque. Il programma di Canale 5 ha aggiornato la vicenda riguardante la bimba scomparsa dall’Italia diversi anni fa, tenendo conto delle ultime novità emerse, e in collegamento ha avuto brevemente l’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino (legale anche della famiglia di un’altra scomparsa, Angela Celentano). Parlando in diretta tv ha spiegato che nella giornata di oggi verrà diffusa la foto age progression, ovvero, l’immagine di Santina Renda elaborata a computer e attualizzata a 30 anni dalla sua scomparsa.

“La novità è che abbiamo la age progression – ha detto Luigi Ferrandino – sta per arrivare, non è ancora arrivata solo per una questione del fuso orario perchè arriva dalla florida, nelle prossime ore, nel pomeriggio, attorno alle 15/16 avremo la foto e la diffonderemo”. Ricordiamo che Santina Renda era scomparsa esattamente 30 anni fa da Palermo, dal quartiere San Giovanni Apostolo, durante una giornata di marzo. La madre e in generale la sua famiglia, non hanno mai smesso di cercare la piccola Santina e chissà che oggi, con le nuove tecnologie, non si riesca a dare finalmente una risposta a questo mistero.

SANTINA RENDA, L’APPELLO DELLA MADRE: “RENDIAMO VIRALE LA SUA STORIA”

Sempre la mamma di Santina Renda, la signora Enza, aveva parlato proprio con Mattino Cinque nelle scorse settimane, lanciando di fatto un appello pubblico: «Ad un certo punto – le parole della donna ricordando il giorno del rapimento della figlia – ha bussato alla porta l’altra mia figlia per chiedermi se avessi visto Santina. Poi ha raccontato che si era avvicinata una macchina bianca e che l’aveva portata via. Siamo andati a fare la denuncia – continua Enza – ma arrivati dai Carabinieri ci hanno detto che gli uffici alle 19 erano chiusi. Mio marito si è arrabbiato tantissimo e siamo riusciti a fare la denuncia». La sorella di Santina Renda stava giocando con lei il giorno della scomparsa, ed ha visto un’auto bianca avvicinarsi alla piccola, per poi portarla via.

