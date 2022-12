Santina Renda, sorella “Age progression impressionante”/ Legale: “A breve in Qatar”

A Mattino Cinque si torna a parlare del caso di Santina Renda, la bimba scomparsa da Palermo da più di trent’anni. Francesca, la sorella della bimba, ha commentato le ultime notizie, ed in particolare la pubblicazione della foto age progression, ovvero, del viso di Santina Renda attualizzato grazie a precise tecniche informatiche: “Da quando è stata pubblicata la foto abbiamo avuto tante segnalazioni ma non hanno portato ancora a nulla, però le teniamo sempre in considerazione e ogni volta che arrivano andiamo a verificarle senza tralasciare nulla. La foto age progression di mia sorella fa impressione – ha continuato Francesca – è come se fosse stata sempre a casa mia sorella. Chi l’ha fatta è stato così bravo… vedendo questa foto è reale, è lei, è come se non fosse mai mancata da casa”.

“Noi la guardiamo e più ci rendiamo conto che sia lei, fa impressione davvero”, ha raccontato ancora emozionata Francesca, la sorella di Santina Renda. In collegamento con Mattino Cinque vi era anche Luigi Ferrandino, l’avvocato della famiglia Renda nonché di Angela Celentano, altra ragazza sparita nel nulla da anni: “Stiamo attendendo a momenti la pubblicazione di Angela Celentano e Santina Rende su utenze collegate alla coppa del mondo in Qatar – ha svelato in diretta tv – stiamo attendendolo a momenti, nelle prossime ore avremo l’ok definitivo e queste foto verranno pubblicate”.

SANTINA RENDA, PANICUCCI: “IMPORTANTE CHE IL VOLTO CIRCOLI IN GIRO PER IL MONDO”

Federica Panicucci ha commentato: “E’ importante che i volti di queste bambine ormai donne facciano il giro del mondo, che abbiano l’attenzione mondiale”. In chiusura di intervista l’avvocato Ferrandino ha raccontato il caso di un’altra bimba scomparsa che potrebbe essere in Italia: “Abbiamo mandato alla vostra redazione delle fotografie di ragazzi che sono sullo stadio in Qatar e che hanno il telefonino con la foto di Maria Jose Monroy Enciso (bimba rapita a undici mesi nel 2010 in Messico ndr). Lo stato in Messico ha messo a disposizione una ricompensa da 80mila euro per chiunque possa dare delle informazioni attendibili”.

