Santino Fiorillo/ “Maurizio Costanzo uno degli uomini più importanti della mia vita”

Santino Fiorillo, il custode del gossip che fu, come viene chiamato da Pierluigi Diaco all’interno della trasmissione Io e Te, si è raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni di TeleSette. Da anni lavora dietro le quinte di importanti trasmissioni, ma Pierluigi Diaco, per la seconda edizione estiva di Io e Te, l’ha voluto al proprio fianco. Ogni giorno, Santino Fiorillo cura la rubrica “La cartolina divina” raccontando al pubblico di Raiuno i segreti delle grandi dive del passato e di oggi. Ai microfoni di Telesette, però, si è raccontato parlando del suo rapporto con Maurizio Costanzo che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. “Mi dice sempre che lo faccio ridere e che porto il buonumore”, ha raccontato a TeleSette. “Uno degli uomini più importanti della mia vita. Mi ha accolto nello staff del Maurizio Costanzo Show, esperienza meravigliosa”, ha aggiunto.

SANTINO FIORILLO: “IN AMORE SONO UN DISASTRO”

Schivo e riservato, Santino Fiorillo, ai microfoni di Io e Te, ha parlato anche della sua vita privata. Il custode del gossip di Io e Te, infatti, ha aperto anche le porte del suo cuore ammettendo di non essere perfetto nel suo privato. “In amore sono un disastro. Tutte le mie storie sono naufragate. Sono più sereno e tranquillo da non fidanzato. Nei sentimenti sono molto melodrammatico”, ha ammesso il compagno televisivo di Pierluigi Diaco. Grazie a quest’ultimo, inoltre, Fiorillo è riuscito a superare la sua timidezza ed oggi è sempre più a suo agio all’interno dello spazio di cui è titolare all’interno del programma di Raiuno. “All’inizio ero davvero intimidito, ma Diaco e Katia (Ricciarelli ndr) mi hanno aiutato. Sono meravigliosi”, ha aggiunto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA