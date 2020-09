Santino Fiorillo: noto agente lascia la moglie per lui?/ Dagospia lancia la bomba…

Santino Fiorillo, “l’esperto del gossip che fu” della trasmissione di Raiuno “Io e Te”, condotta da Pierluigi Diaco e sospesa per un caso di coronavirus tra lo staff, ha trovato l’amore? Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, Santino Fiorillo che, da anni lavora dietro le quinte di importanti trasmissioni e che ha accettato di essere il titolare di una rubrica dedicata al gossip del passato all’interno del programma estivo di Raiuno trasmesso per due stagioni, avrebbe fatto perdere la testa ad un noto agente. Stando a quello che si legge sul famoso sito di Roberto D’Agostino, infatti, un agente avrebbe lasciato la moglie per lui. Sarà vero? Per il momento si tratta di rumors non confermati e lo stesso Santino Fiorillo non ha ancora commentato la notizia.

SANTINO FIORILLO TROVA L’AMORE CON NOTO AGENTE? L’INDISCREZIONE DI DAGOSPIA

“A via Teulada si dice che un noto agente tv abbia lasciato la moglie perché si sarebbe follemente invaghito di Santino Fiorillo, la badante televisiva del pacato Pigi Diaco. Chi è?“, scrive il Doge di Dagospia ma chi sarebbe l’agente che avrebbe deciso di mettere fine al proprio matrimonio per Fiorillo? L’identità del misterioso agente non è stata rivelata e resta top secret. Per ora, tuttavia, si tratta di rumors non confermati dal diretto interessato che avrebbe scelto la strada del silenzio. Fiorillo, dunque, non commenta le vicende di gossip sulla propria vita privata e, dopo la sospensione di Io e Te è pronto a tornare dietro le quinte della televisione dove ha cominciato a lavorare ormai anni fa. “Uno degli uomini più importanti della mia vita. Mi ha accolto nello staff del Maurizio Costanzo Show, esperienza meravigliosa”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a TeleSette lo scorso 10 agosto.



