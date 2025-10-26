Omicidio Mollicone, la testimonianza del brigadiere Santino Tuzi sarà rivalutata al processo d'appello, resta il mistero del suicidio dopo l'interrogatorio

Il brigadiere Santino Tuzi è una figura chiave nel caso dell’omicidio di Serena Mollicone, che sarà trattato di nuovo dal programma Le Iene in vista dei nuovi risvolti che potrebbero arrivare con il processo d’appello. La sua testimonianza infatti, avrebbe potuto cambiare l’esito delle indagini in quanto, in qualità di persona autorevole ed informata sui fatti, la sua versione risultava compatibile con quella dell’accusa che aveva ipotizzato un coinvolgimento della famiglia Mottola e una violenza avvenuta proprio nella Caserma dei Carabinieri di Arce.

Tuzi, aveva deciso di confidarsi con un collega, prima di fornire la dichiarazione alla Procura, affermando di aver visto la ragazza entrare nella struttura senza però uscire. Poco dopo la sua convocazione però, il carabiniere viene trovato morto, le autorità archiviarono il caso come suicidio senza indagare approfonditamente perchè stabilirono che l’uomo soffrisse di depressione, per questo motivo la sua confessione è stata sempre esclusa dai processi perchè considerata inattendibile.

La testimonianza di Santino Tuzi e il mistero sul suicidio, l’ex collega convocato in appello per chiarire la versione

Sul suicidio di Santino Tuzi, restano alcuni misteri che la famiglia ha più volte chiesto di chiarire. La figlia in particolare ha dichiarato in molte occasioni che suo padre si sentiva minacciato dopo aver rilasciato la testimonianza, e avrebbe subito pressioni per non infangare il maresciallo Mottola. Ora con l’apertura del nuovo appello, potrebbero essere chiarite alcune questioni importanti. Principalmente in merito alla rivalutazione della sua confessione, anche sulla base di quanto confidato al collega Gabriele Tersigni, che è stato convocato al processo proprio per parlare delle informazioni che aveva ricevuto e di cui non si è tenuto conto a livello giudiziario.

Un ascolto che potrebbe contribuire anche a confermare le altre imputazioni che la Corte aveva ipotizzato in precedenza di attribuire alla famiglia Mottola, cioè oltre al concorso in omicidio ed occultamento di cadavere, anche di depistaggio, costruendo un piano per deviare l’inchiesta e mettere a tacere le affermazioni di Tuzi sulla presenza della ragazza in caserma.